|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
12 марта 2022, 08:00
В условиях волатильности рубля и санкций со стороны Запада большинство автопроизводителей приостановили свою деятельность в нашей стране, а в дальнейшем некоторые из них и вовсе могут покинуть российский рынок. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, кто займет освободившуюся рыночную долю, и можно ли ждать появления новых игроков.
11 марта 2022, 13:00
В условиях волатильности рубля и санкций со стороны Запада большинство автопроизводителей приостановили свою деятельность в нашей стране, а в дальнейшем некоторые из них и вовсе могут покинуть российский рынок. Кто займет освободившуюся рыночную долю, и можно ли ждать появления новых игроков?
1 марта 2022, 11:01
Военная операция на Украине незамедлительно сказалась на экономической ситуации в нашей стране. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какие последствия в связи с этим могут возникнуть для российского авторынка.
1 марта 2022, 09:11
Военная операция на Украине незамедлительно сказалась на экономической ситуации в нашей стране. А какие последствия в связи с этим могут возникнуть для российского авторынка? С таким вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.
22 февраля 2022, 08:02
Российский авторынок начал 2022 год с падения, чему виной остается тотальный дефицит и продолжающийся рост цен. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, когда эта ситуация изменится и можно будет говорить о преодолении кризиса с поставками автомобилей и стабилизации цен.
21 февраля 2022, 15:15
Российский авторынок начал 2022 год с падения, чему виной остается тотальный дефицит и продолжающийся рост цен. Когда эта ситуация изменится и можно будет говорить о преодолении кризиса с поставками автомобилей и стабилизации цен? С этим вопросом мы обратились непосредственно к автопроизводителям и дилерам.
9 февраля 2022, 08:02
16 февраля эксперты агентства «АВТОСТАТ» назовут автомобили, которые лучше сохраняют свою остаточную стоимость. Оглашение итогов премии «Residual value – 2022» состоится в рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка» (подробности и регистрация – по ссылке). А пока мы узнали, стоит ли рассматривать автомобиль как инвестицию.
8 февраля 2022, 09:09
С учетом постоянного роста цен на авторынке подержанную машину можно продать сегодня даже дороже, чем она была куплена несколько лет назад. Стоит ли в текущих рыночных и экономических условиях рассматривать автомобиль как инвестицию, и какие факторы влияют на сохранность остаточной стоимости?
14 января 2022, 08:47
В условиях падения реальных доходов граждан расходы на обслуживании автомобиля увеличиваются. В рамках премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership) специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» назвали автомобили, владеть которыми выгоднее всего. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, каким образом автовладельцы могут сократить траты на содержание машины, а на чем экономить не стоит.
13 января 2022, 11:33
В условиях падения реальных доходов граждан расходы на обслуживании автомобиля увеличиваются. В рамках премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» агентство «АВТОСТАТ» назвало автомобили, владеть которыми выгоднее всего. Каким образом модно сократить траты на содержание машины, а на чем экономить не стоит?
Адрес: 445037, Тольятти, Новый проезд, 8, подъезд 4, офис 311
Для почты: 445043, Тольятти, а/я 4816
Телефоны редакции: +7 (8482) 95-64-36, +7 (499) 685-01-51
Адрес электронной почты: press@autostat.ru
Учредитель: ООО «АВТОСТАТ»
Главный редактор: Удалов С.В.
© ООО «Автомобильная статистика» - 2005-2022. Все права защищены.
Cвидетельство о регистрации СМИ «АВТОСТАТ» Эл №ФС77-69909 от 29 мая 2017 года, зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
При полном или частичном копировании материалов гиперссылка (hyperlink) на www.autostat.ru обязательна. «16+»
Гильдия ПРО — поддержка сайта
CAPS GROUP — продвижение сайта
Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно