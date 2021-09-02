АВТОВАЗ начал продажи обновленной LADA Niva Bronto

АВТОВАЗ начал продажи обновленного внедорожника LADA Niva Bronto. Модель, созданная на базе 3-дверной Niva Legend, предлагается в двух вариантах исполнения – Luxe и Prestige – по цене от 917,9 тыс. рублей и 942,9 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Комплектация Luxe включает в себя металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок и мощные колеса. Литые диски 15” идут в комплекте со специальными шинами c активным грунтовым протектором и внешним диаметром 29 дюймов. В исполнении Prestige экстерьер дополняют оригинальная решетка радиатора и массивные пластиковые бамперы, защита порогов, пластиковые накладки колесных арок и противотуманные фары.

Внутри Niva Bronto получила новую панель приборов с климатической системой, более комфортные сиденья, систему «ЭРА-ГЛОНАСС», улучшенный пакет шумо- и виброизоляции.

Для обеих модификаций доступно дополнительное сертифицированное оборудование, например установка световой панели на крышу, специальная окраска «Камуфляж», а также пакет «Комфорт» с аудиосистемой, центральным замком и сигнализацией.

Под капотом LADA Niva Bronto установлен 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента.