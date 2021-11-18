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18 ноября 2021, 08:08
Никто не ждал, что «Трейлблейзер» вернется на наш рынок. И уж тем более нельзя было предположить, что он вернется таким. Удивительный автомобиль. В смысле – умеет удивить.
11 октября 2021, 08:00
За третий квартал 2021 года из полноценных новинок можно отметить лишь три – Genesis GV70, Volkswagen Taos и Geely Atlas Pro, а остальные десять – это хорошо знакомые модели, прошедшие процедуру обновления или пережившие смену поколений. Познакомимся с ними в хронологическом порядке.
9 октября 2021, 15:00
Российские дилеры Chevrolet в сентябре реализовали 169 автомобилей – это в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Как сообщает пресс-служба GM Россия, рекордный рост Chevrolet обусловлен появлением долгожданного флагмана Tahoe, являющегося абсолютным бестселлером бренда, и нового компактного внедорожника Trailblazer, премьера которого состоялась в начале сентября.
21 сентября 2021, 08:01
Российские дилеры Chevrolet с 20 сентября начали продажи компактного кроссовера Trailblazer нового поколения. Новинка доступна в четырех комплектациях – LS, LT, Activ и RS – по цене от 1 млн 999 тыс. рублей до 2 млн 397 тыс. рублей с учетом предложения по программе Trade-in.
15 сентября 2021, 08:03
Российские дилеры Chevrolet сегодня, 15 сентября, начинают продажи компактного кроссовера Chevrolet Trailblazer нового поколения. Новинка предлагается в четырех комплектациях – LS, LT, Activ и RS – по цене от 2 млн 049 тыс. рублей до 2 млн 447 тыс. рублей, согласно прайс-листу на сайте Chevrolet.
4 сентября 2021, 09:00
Объявлен полный прайс-лист на компактный кроссовер Chevrolet Trailblazer нового поколения, который уже доступен к заказу у российских дилеров и поступит в продажу 15 сентября. Новинка предлагается в четырех комплектациях – LS, LT, Activ и RS – по цене от 2 млн 049 тыс. рублей до 2 млн 447 тыс. рублей, согласно прайс-листу на сайте Chevrolet.
24 августа 2021, 08:02
Российские дилеры Chevrolet начали прием заказов на компактный кроссовер Trailblazer нового поколения, который поступит в продажу 15 сентября. Новинка доступна в четырех комплектациях – LS, LT, Activ и RS – по цене от 1 млн 999 тыс. рублей с учетом предложения по программе Trade-in.
31 августа 2020, 13:55
В Северной Америке и Китае имя TrailBlazer уже отдано компактному кроссоверу с несущим кузовом и базовым передним приводом. Но в Бразилии по-прежнему в строю классический рамный внедорожник Chevrolet TrailBlazer на базе пикапа Colorado. Местное подразделение концерна General Motors провело внедорожнику уже второй рестайлинг.
23 июля 2019, 14:14
Получив приглашение прокатиться по Челябинской области на американских внедорожниках, я был несколько озадачен. Во-первых, и «Тахо», и «Травёрз» не новички на рынке (первый так и вовсе старожил). Во-вторых, смутило название «Уральская регата». Ну какое отношение имеет Челябинская область к парусному спорту? Оказывается, имеет. Впрочем, как и сами внедорожники.
25 июня 2015, 08:29
Компания «Джи Эм СНГ» объявила об отзыве 66 автомобилей Chevrolet Trailblazer 2013 модельного года, реализованных с 7 декабря 2014 года по 14 апреля 2015 года. Причиной отзыва послужила вероятность повреждения изоляции поддона аккумуляторной батареи на автомобилях, подпадающих под отзыв, в результате возможного контакта с положительным проводом генератора.
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