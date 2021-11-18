Антон Чуйкин: Chevrolet Trailblazer – пусть все будет, но пусть чего-то не хватает

Никто не ждал, что «Трейлблейзер» вернется на наш рынок. И уж тем более нельзя было предположить, что он вернется таким. Удивительный автомобиль. В смысле – умеет удивить. С именем этого кроссовера непосредственно связана первая страница истории нового российского автопрома, так что не грех освежить ее в памяти. «Шевроле-Блейзер» был первым автомобилем иностранной марки, который начали выпускать в России, первым продуктом СП в Елабуге, созданным на площадях так и не заработавшего ЕлАЗа. В 90-е годы «Джи-Эм» прибрал казавшийся бесперспективным актив и наладил сборку бразильского заднеприводного (!) кроссовера довольно немалых габаритов – длина примерно 4,8 м.

Приставку «Трейл» в Америке получали топовые версии «Блейзера», а потом и все машины стали «Первопроходцами» (англ. – Trailblazer). Впрочем, мы бы этого не узнали, если бы в 2012 году в Россию не привезли второе поколение. Рамный вседорожник с большим бензиновым или дизельным (да-да) двигателем хоть и не стал хитом продаж, тем не менее находил поклонников. Впрочем, это было недолго, в 2015-м «Дженерал Моторс» резко сократил бизнес в России, закрыл завод, правда, несколько позже привез-таки к нам наследника «Трейла», модель «Шевроле-Траверс».

И тут, ба-бах! «Трейлблейзер» возвращается. Только теперь знакомым именем назвали нечто совершенно неожиданное. Какие пять метров, какая рама, какой трехлитровый мотор? Три там теперь не литра, а цилиндра! Откуда ты, первопроходец? Из Южной Кореи, разумеется, где работает мощное подразделение «Дженерал Моторс», некогда бывшее самостоятельной автомобильной компанией «Дэу».

Где у него полка? Передавая мне тестовый автомобиль, коллега счел нужным предупредить: полки багажника не было изначально. Видимо, чтобы я не подумал, что он ее куда-то пристроил. Действительно, странно, я так и не смог вспомнить: на какой машине последний раз отмечал отсутствие этого удобного аксессуара? Зато пол багажника можно установить в двух положениях, организовав под ним дополнительное закрытое пространство или выиграв для больших чемоданов 70 мм высоты. Пока не захлопнули пятую дверь, оценим объем багажника: 385 литров. Сложим спинки заднего ряда: теперь в распоряжении грузчика 1425 л. Не очень много, но и немало для 4,4-метровой машины.

Кстати, поскольку к такому «Трейлблейзеру» мы еще не привыкли, полезно обозначить его конкурентов. По размерам, классу, цене он близок «Шкоде-Карок», «Ниссану-Кашкай», «Киа-Селтос». То есть кроссоверам сегмента В+. Или С-, но пока не запутались, оставим классификацию и посмотрим на машину. Хороша! Цветов немного, но один другого краше, особенно в вариантах с белой крышей. Незамыленный облик с интересными гранями, возможно, у кого-то вызовет ассоциации с «Тойотой-RAV4», но, уверяю вас, это только ассоциации. Спутать «Трейлблейзер» с другой машиной практически невозможно, вот вам золотой крест! Или черный, на версии RS.

Внутри порадует комбинация материалов и цветов и в целом довольно приятный стиль оформления салона: без лишней яркости, но не скучно. Правда, классические стрелочные приборы сегодня выглядят уже немного устаревшими, но это не мешает им оставаться информативными. Дисплеи, разъемы для подзарядки гаджетов, климат-контроль (двухзонный, за доплату), обогрев руля и всех сидений (вентиляция для передних есть в списке опций) – у «Трейлблейзера» полный список обязательных сегодня устройств и систем. Впрочем, полный, да не совсем. Электрического обогрева лобового стекла здесь нет. А жаль, сезон, когда он очень удобен, на подходе.

Рулить и тормозить Я очень уважаю современные электронные ассистенты, поэтому, увидев перед собой кнопку, задающую безопасную дистанцию, обрадовался: значит, есть адаптивный круиз-контроль. Вырулил на магистраль, набрал ход, включил. Красота, скорость 80, иду в потоке, но вот он замедляется… а «Трейлблейзер» – нет! Хорошо, нога была наготове и прижала тормоз. Оказывается, круиз здесь обычный, умеет только поддерживать скорость. А заданная вами дистанция означает, что при ее сокращении на проекционном экране вспыхнет предупреждение (другую информацию он не показывает). И только уж совсем в крайнем случае сработает система аварийного торможения. При этом машина умеет подруливать, «отталкиваясь» от границ своей полосы. Самые современные ассистенты держатся ее середины, то есть работают заметно точнее. И таких помощников «Трейлу» не хватает, ведь они уже становятся нормой далеко не только в дорогих автомобилях, но и в этом классе. Понимаю, что не все пользуются адаптивным круизом и ассистентом полосы, но те, кто их распробовал и оценил, скажем, на «Кароке» или даже новой «Крете», могут пройти мимо «Трейлблейзера».

При этом едет он, так сказать, в ручном управлении, очень неплохо. Даром что его 150 «лошадей» упакованы всего в три цилиндра. 1,3 литра турбо означают, что запаса под педалью хватает и для бодрого старта, и для уверенного обгона. Да, пожалуй, есть и более задорные турбомоторы схожего литража и мощности, но и здесь динамики вам всегда хватит, чтобы ехать и быстро, и безопасно. Девять ступеней классического автомата вы едва ли сможете пересчитать на слух: переключения быстрые, но плавные. Столь часто нарубленный диапазон способствует экономичности: 8 – 9 литров на сотню километров в городе – вполне достижимый результат.

И на плохой дороге «Трейлблейзер» не спасует – залогом послужат полный привод, тяговитый мотор, клиренс в 194 мм (вот зачем нужны 18-дюймовые колеса – на 17-дюймовых просвет на 11 мм меньше, учтите при выборе). Я боялся, что довольно плотная подвеска кроссовера, четко работающая на шоссе, будет выматывать на ухабах грунтовок или грейдеров. Но нет, все в пределах приличий, и по шуму, и по тряске, отчасти благодаря дополнительным гидравлическим ограничителям хода отбоя. Достать дефицит «Трейлблейзер» вышел на наш рынок с единственным мотором, двумя трансмиссиями (полный привод и автомат либо передний привод и вариатор) и в четырех комплектациях, причем две верхних, «Актив» и RS, немного отличаются оформлением. Цены такие: за самый простой автомобиль рекомендованная сумма составляет 2,049 млн рублей, а всякие «плюшки» типа дисплеев, обогревов, подлокотников, климат-контроля последовательно увеличивают ее до 2,447 млн. Добавим небелый окрас, пакеты мультимедиа и премиум, позволим себе большой люк и увидим финальную сумму примерно в 2,7 млн рублей.

На фоне конкурентов, упомянутых выше, это неплохое предложение. Вроде бы, у этого «Шевроле» есть все, что нужно для коммерческого успеха. Формула «пусть все будет, но пусть чего-то не хватает» была произнесена персонажем Аркадия Райкина в оправдание дефицита. Сейчас мы вновь его испытываем. И может быть, одним из главных достоинств будет тот факт, что в базе машин, имеющихся в наличии и доступных к онлайн-продаже, числится 513 «Трейлблейзеров». А, нет, уже 512. Chevrolet Trailblazer – большая неожиданность на нашем рынке, внезапный новый игрок в самом популярном классе. Он выходит сюда на равных, а некоторые неловкие мелочи можно и простить. Только полку багажную верните!