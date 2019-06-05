Сергей Смирнов: Chevrolet Tahoe и Traverse – парусники и катера

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Получив приглашение прокатиться по Челябинской области на американских внедорожниках, я был несколько озадачен. Во-первых, и «Тахо», и «Травёрз» не новички на рынке (первый так и вовсе старожил). Во-вторых, смутило название «Уральская регата». Ну какое отношение имеет Челябинская область к парусному спорту? Оказывается, имеет. Впрочем, как и сами внедорожники.

ПОЯС И ТРАВЕРС Урал у меня раньше ассоциировался исключительно с горами. Подлетая к Челябинску, обратил внимание на большое число водоемов. Оказывается, в области насчитывается больше 3 700 озёр. Причем 53 из них являются крупными, площадью более 10 квадратных километров. Не обманули с парусной регатой.

Урал в переводе с башкирского – это пояс. По одной из легенд, в древние времена великан носил пояс с глубокими карманами и прятал там свои сокровища. И когда великан развернул свой пояс, то сокровища рассыпались по земле, от Карского моря на севере до Каспийского на юге. Горы здесь, конечно, имеются. Но они невысокие, до 2000 метров. Все богатства фактически находятся на поверхности. Именно поэтому так развита горнодобывающая промышленность. В самом Челябинске много заводов. И есть даже «золотой» район. В далеком 1854 году немец Гратте основал разработку золотого месторождения. Помимо самого прииска, здесь была и золотая мельница. Работала она так: четыре лошади тянули повозку с большими каменными колесами. Колеса разламывали и дробили руду. Всю эту массу вымывали водой. Золотая руда оставалась в лотках. В 50-х годах добычу прекратили; сейчас это тот самый «золотой» район Челябинска. Но нас интересовали в первую очередь водоемы. Регата как-никак. Хотя и без покорения вершин не обошлось. Дороги в Челябинске неплохие, хотя организация дорожного движения может поставить в тупик новичка. Слишком сложные перекрестки и неоднозначная разметка. Говорят, что самые распространенные аварии, это столкновения при перестроении. Маршрут наш был проложен через четыре водоема. И первый на пути – озеро Аргази (Аргазинское водохранилище). Этот водоем самый большой по площади в Челябинской области. Был создан в 1946 году при строительстве Аргазинской ГЭС на реке Миасс.

На подъезде к озеру проселочные дороги местами превращаются в полосы препятствий. То здесь, то там выступают крупные камни или преграждают путь специально вырытые канавы. Видимо, чтобы отдыхающие не подъезжали близко к водоему. «Травёрз», за рулем которого я начал путешествие, шел уверено по заданному курсу. Да-да, именно так, через «Ё», просят называть его в представительстве «Шевроле». Конечно же, по мне правильнее называть этот внедорожник «Траверс» - направление курса корабля. Тем более это ближе к яхтенной теме.

Один раз я решил подстраховаться и включил режим полного привода. Делается это с помощью специального колесика. Внедорожных положений два: 4х4 и Off Road. Но и в режиме Normal (с передним приводом) «Травёрз» не сплоховал, вывез к берегу. Даже длинные свесы не помешали. Вообще, этот внедорожник представляет интересную смесь. С одной стороны, кроссовер. Несмотря на немаленький дорожный просвет (200 мм), он кажется достаточно низким. Виной тому размеры. Судите сами, дина его 5,2 метра, колесная база 3,71 метра. С другой, это фактически минивэн с внешностью внедорожника. Посадочных мест семь или восемь в зависимости от выбранной комплектации.

Второй ряд вы можете выбрать или с полноценным трехместным диваном, или с двумя креслами. Причем все это выглядит как в каюте дорогой яхты. Не зря же нас позвали в регату.

Третий ряд – по умолчанию трехместный диван. Причем на нем спокойно размещаются взрослые. Я со своими 175 см роста никакого дискомфорта не ощущал. Как и подобает современной яхте (и сухопутной тоже), в «Травёрзе» полно электронных помощников, задача которых предупреждать водителя о возможных опасностях и сделать управление удобным и безопасным. Это системы предотвращения столкновения, определения пешеходов, активное подруливание, сигнализация о появлении объектов в слепых зонах.

Еще интересная штучка – зеркало заднего вида с подключением потокового видео. Интересно, но я все же предпочел вариант с обычным зеркалом. Следующий порт приписки нашего каравана – озеро Тургояк. Выехав на нормальную дорогу, вновь насладился резвым и одновременно плавным ходом «Травёрза». 318 лошадок под капотом разгонят эту яхту до 100 км/ч за 7,5 секунды. 9-ступенчатый «автомат» работает четко и без рывков. Аппетит у машины вполне приемлемый, по трассе около 10 литров (92-го бензина, что не может не радовать). Подъезжая к озеру, заприметил яхты уже настоящие. Оказалось, что несколько парусников ждали нас. Пришлось изменить сухопутным яхтам. На озере Тургояк запрещено использование любых моторных лодок и катеров.

Дело в том, что в этом водоеме чистейшая вода. Его даже называют маленьким Байкалом или его младшим братом. Глубина местами достигает 40 метров. Озеро не очень большое – длина не более восьми километров, ширина – шесть. Тем не менее здесь очень популярно хождение на парусниках. Чем мы и занялись. В регате приняли участие все наши экипажи – пять парусников соревновались в прохождении заданной дистанции на время. Не буду скромничать, наш экипаж занял первое место! Получив заряд бодрости от солнца и ветра, направились дальше. НА БАЛИ С ПРИЦЕПОМ Следующая цель – Бали! Нет, не то Бали, что в Индонезии. Оказывается, на Урале есть свое Бали. Неподалёку от города Кыштым. Но по дороге нам нужно было преодолеть одно горное препятствие. И стартовал я в этот раз уже на «Тахо». На этом внедорожнике, огромном снаружи и, конечно, просторном внутри, чувствуешь себя капитаном уже крейсерской яхты. Выбираешь направление, ставишь парус и наслаждаешься поездкой.

В салоне, как и полагается премиальным яхтам, роскошь и красота. Причем никакой кичливости, все со вкусом. Передние кресла электрифицированы, есть память и регулировка поясничного подпора. Подогрев включается отдельно для спинки и подушки, есть и вентиляция.

8-дюймовый сенсорный экран со всеми положенными современному европейскому автомобилю премиум-класса функциями. Здесь же американские фишки – массивная кочерга переключения передач на руле, «ручник» в виде педали на полу. С непривычки несколько раз пытался включить во время дождя дворники той самой кочергой. К слову, чтобы помыть лобовое стекло, нужно покрутить (!) левый подрулевой рычаг. Мне это показалось неудобным, но такому кораблю это можно простить. По трассе «Тахо» едет отлично. Хочешь притопить, пожалуйста. Нескромный мотор с объемом 6,2 литра (8 цилиндров, 426 лошадиных сил), вкупе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач разгоняет машину до «сотни» за 7 секунд! Правда, и расход топлива при таком стиле вождения будет немаленьким. Не удивлюсь, если 100-литровый бак опустеет у вас уже через 500 км. Но если ехать в обычном режиме, то расход как у обычного (небольшого) кроссовера – от 10 до 11 литров. Все дело в том, что четыре цилиндра из восьми большую часть времени отдыхают. В районе города Карабаш мы свернули с трассы и направились в горы. Одна из достопримечательностей – Лысая гора, как ее еще называют, Поклонная.

Местный медеплавильный завод выбрасывал в воздух огромное количество сернистого ангидрида. В свое время этот город даже прозвали маленьким Чернобылем. Из-за выбросов близлежащие горы лишились растительности. Кругом марсианский пейзаж. На одной из вершин установлен 12-метровый крест. Туда мы и направились. Крутой подъем почти под 30 градусов и дорога, покрытая мелким щебнем, поначалу напрягали, но «Тахо» уверенно лез в гору.

Преодолев половину подъема, сделали привал. Выше решили не забираться. Дорога очень узкая, а на вершине нет места для разворота для такого большого внедорожника. То, что «Тахо» без труда покорил бы вершину, не сомневаюсь. Причем сделать это можно было и с прицепом. Мощности двигателя с лихвой хватает для буксировки. Причем максимальный вес прицепа – 3 900 кг!

При буксировке в гору можно включить систему помощи при начале движения Hill Start Assist (HSA), а при спуске вам будет помогать система торможения Grade Breaking. Налюбовавшись жуткой красотой Лысой горы, направились на то самое уральское Бали.

Располагается озеро на месте бывшего каолинового карьера, где добывали эту разновидность белой глины. Именно это сочетание – белая глина и вода лазурно-бирюзового оттенка – дало название достопримечательности.

Карьер в 2011 году был закрыт. Несмотря на потрясающую красоту, купаться здесь запрещено. Интересно, что в окрестностях Кыштыма есть и другие подобные карьеры, но известностью пользуется именно этот. Приезжайте, не пожалеете! Налюбовавшись почти индонезийскими красотами, продолжили регату. Следующее направление – Большие Аллаки. Как раз при путешествии к этому водохранилищу мы и испытали все возможности «Тахо» при буксировке прицепов с необходимым снаряжением и оборудованием для активного отдыха на воде.

При движении по трассе прицеп не раскачивается. За этим следит система контроля Trailer Sway Control (TSC). Проверил на личном опыте. Иногда даже начинал переживать, а не потерял ли я прицеп? А уж настолько легко с прицепом сдавать назад. На дисплее мультимедийной системы выводится информация о траектории движения и необходимом положении рулевого колеса. Очень удобно.