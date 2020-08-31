Обновлен рамный внедорожник Chevrolet TrailBlazer

В Северной Америке и Китае имя TrailBlazer уже отдано компактному кроссоверу с несущим кузовом и базовым передним приводом. Но в Бразилии по-прежнему в строю классический рамный внедорожник Chevrolet TrailBlazer на базе пикапа Colorado. Эту машину представили еще в 2012 году, и отправлять в отставку пока не собираются. Напротив, местное подразделение концерна General Motors провело внедорожнику уже второй рестайлинг, пишет издание «Авторевю».

Главное изменение – иной дизайн передней части с массивными брусьями решетки радиатора и крупным названием марки. Фирменный «крест» Chevrolet теперь миниатюрный и закреплен не по центру, а с краю решетки. Единственная обновка в семиместном салоне – медиасистема MyLink следующего поколения: 8-дюймовый экран прежний, зато появился передатчик Wi-Fi на семь устройств, доступ со смартфона и функция беспроводного обновления.

Есть изменения и в перечне опций. Появилась система автоматического торможения с камерой под лобовым стеклом, которая работает на скорости от 8 до 80 км/ч. У системы стабилизации теперь есть особый режим работы при буксировке прицепа. А новая камера заднего вида – с увеличенным разрешением и функцией принудительного включения даже во время движения вперед.

Бензиновый мотор V6 3.6 (279 л.с.) исключен из гаммы, остался только четырехцилиндровый турбодизель 2.8. Ему отрядили новые турбокомпрессор и программу управления: он по-прежнему выдает 200 л.с., но стал более эластичным. До 100 км/ч обновленный TrailBlazer с 6-ступенчатым «автоматом» разгоняется за 10,3 с. Полный привод, как и раньше, жестко подключаемый.

Более простые машины с «механикой» или задним приводом в Бразилии не предлагаются. До недавних пор их продавали в странах Азии, однако в этом году марка Chevrolet ушла с рынка Таиланда и закрыла местный завод, где выпускался TrailBlazer. Так что отныне единственным рынком для модели осталась Южная Америка. Обновленные внедорожники здесь начнут продавать уже в сентябре.

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