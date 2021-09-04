Объявлен полный прайс-лист на новый Chevrolet Trailblazer

Объявлен полный прайс-лист на компактный кроссовер Chevrolet Trailblazer нового поколения, который уже доступен к заказу у российских дилеров и поступит в продажу 15 сентября. Новинка предлагается в четырех комплектациях – LS, LT, Activ и RS – по цене от 2 млн 049 тыс. рублей до 2 млн 447 тыс. рублей, согласно прайс-листу на сайте Chevrolet.

Внешний вид нового Trailblazer отличают спортивные пропорции кузова, фирменная решетка радиатора, прищуренные фонари дневных ходовых огней и трехуровневая передняя оптика.

Комплектация Activ, предназначенная для любителей активного образа жизни и путешествий, доступна в эксклюзивном цвете кузова Zeus Metallic, коричневый металлик, и усиливает внедорожный облик модели с помощью динамичной ниспадающей крыши контрастного цвета, дополнительных хромированных накладок на передний и задний бамперы и трапециевидных насадок выхлопных труб. Интерьер комплектации Activ выполнен с применением комбинации кожи черного и коричневого цвета, а также специальных тканевых вставок в верхней части передних дверей.

Комплектация RS отличается сетчатой облицовкой радиатора с черной эмблемой Chevrolet, выполненной в стиле легендарного Chevrolet Camaro, красными эмблемами RS, крупными задними светодиодными фонарями, визуально увеличивающими ширину автомобиля, и черными глянцевыми элементами экстерьера, подчеркивающими его спортивный характер. Комплектация RS доступна в эксклюзивном голубом цвете кузова Cayman. Что касается интерьера, в отделке сидений используется черная перфорированная кожа с красной прострочкой, которая сочетается с усеченным в нижней части рулевым колесом спортивного дизайна и красной окантовкой элементов передней панели.

Обе старшие комплектации оснащены разнесенными выпускными трубами, интегрированным в задний бампер.