Объявлена цена на новый Chevrolet Trailblazer | АВТОСТАТ

Объявлена цена на новый Chevrolet Trailblazer

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Объявлена цена на новый Chevrolet Trailblazer

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Российские дилеры Chevrolet начали прием заказов на компактный кроссовер Trailblazer нового поколения, который поступит в продажу 15 сентября. Новинка доступна в четырех комплектациях – LS, LT, Activ и RS – по цене от 1 млн 999 тыс. рублей с учетом предложения по программе Trade-in, сообщает пресс-служба американской марки.

На российском рынке новый компактный внедорожник будет представлен в 4 комплектацияхc 3 вариантами дизайна и оснащен бензиновым турбированным двигателем мощностью 150 л.с.и двумя типами трансмиссии, а также 4 возможными пакетами дополнительных опций.

Внешний вид  нового Trailblazer отличают спортивные пропорции кузова, фирменная решетка радиатора, прищуренные фонари дневных ходовых огней и трехуровневая передняя оптика.

Комплектация Activ, предназначенная для любителей активного образа жизни и путешествий, доступна в эксклюзивном цвете кузова Zeus Metallic, коричневый металлик, и усиливает внедорожный облик модели с помощью динамичной ниспадающей крыши контрастного цвета, дополнительных хромированных накладок на передний и задний бамперы и трапециевидных насадок выхлопных труб. Интерьер комплектации Activ выполнен с применением комбинации кожи черного и коричневого цвета, а также специальных тканевых вставок в верхней части передних дверей.

Комплектация RS отличается сетчатой облицовкой радиатора с черной эмблемой Chevrolet, выполненной в стиле легендарного Chevrolet Camaro, красными эмблемами RS, крупными задними светодиодными фонарями, визуально увеличивающими ширину автомобиля, и черными глянцевыми элементами экстерьера, подчеркивающими его спортивный характер. Комплектация RS доступна в эксклюзивном голубом цвете кузова Cayman. Что касается интерьера, в отделке сидений используется черная перфорированная кожа с красной прострочкой, которая сочетается с усеченным в нижней части рулевым колесом спортивного дизайна и красной окантовкой элементов передней панели.

Обе старшие комплектации оснащены разнесенными выпускными трубами, интегрированным в задний бампер.

Салон Trailblazer отличается высококачественной отделкой (включая опциональный интерьер из натуральной кожи) и широкими возможностями персонализации на каждом уровне комплектации модели. Trailblazer оснащается последним поколением мультимедийной системы Chevrolet с цветным сенсорным дисплеем с диагональю до 8 дюймов и навигацией, опциально доступны: вентиляция передних сидений, панорамный люк, беспроводное индукционное зарядное устройство, а также премиальная акустическая система Bose c 7 динамиками.

Новый Chevrolet Trailblazer оснащен бензиновым турбированным двигателем объемом 1,3 л, который развивает 150 л.с. Расход топлива в смешанном цикле составляет от 5,5 литров на 100 км, а разгон до 100 км/ч – от 9,2 с. Двигатель агрегатируется с бесступенчатым вариатором цепного типа на автомобилях с передним приводом или с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач на автомобилях с подключаемым полным приводом (AWD), который является стандартным для комплектаций Activ и RS, а также опционально доступен для комплектации LT.

В стандартное оснащение Trailblazer входит пакет для плохих дорог, который включает стальную защиту картера двигателя и адаптированную для суровых условий эксплуатации подвеску. В конструкцию передних стоек добавлен гидравлический ограничитель отбоя для более комфортного движения по грунтовым дорогам. Дорожный просвет составляет до 194 мм для версий с колесами 18’’.

Уже в базовой комплектации Trailblazer оснащен 6 подушками безопасности, а также предлагает систему предупреждения о возможном фронтальном столкновении, автоматическую систему экстренного торможения, систему обнаружения пешеходов при движении вперед, систему определения расстояния до впереди идущего автомобиля, активную систему удержания в занимаемой полосе движения, систему предупреждения об объекте, двигающемся поперечным курсом сзади, систему предупреждения о появлении объектов в слепой зоне и HD камеру заднего обзора при движении задним ходом.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Chevrolet

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиценыsuvкроссоверыchevroletchevrolet trailblazer

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Комментарии 2
Игнат Латышев

Едва ли у него есть будущее в России. В этом сегменте уже есть более качественные и доступные автомобили. Те же Сузуки предлагают очень интересные варианты, которые намного неприхотливее Шевроле.

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Дмитрий Соколов

Машина наверное неплохая, хотя странно что сборка южная корея, но за такие деньги сложно им будет. У нас за 2 мульта можно грандлэнд немецкой сборки купить, а это настоящий европейский автомобиль уже.

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