Chevrolet в сентябре показал рекордный рост продаж в России

Российские дилеры Chevrolet в сентябре реализовали 169 автомобилей – это в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Как сообщает пресс-служба GM Россия, рекордный рост Chevrolet обусловлен появлением долгожданного флагмана Tahoe, являющегося абсолютным бестселлером бренда, и нового компактного внедорожника Trailblazer, премьера которого состоялась в начале сентября. По итогам девяти месяцев 2021 года в России было продано 464 внедорожника Chevrolet, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ.

Как отмечает директор дилерского центра «Автополе Кадиллак» Андрей Косарев, новый Trailblazer – это «входной билет» в мир внедорожников Chevrolet, и он призван расширить аудиторию марки за счет молодого поколения. В связи с этим в ГК «Автополе» рассчитывают, что новый Trailblazer станет самой популярной моделью Chevrolet в России.

Эти автомобили можно поискать в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: ГК «Автополе»