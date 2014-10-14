1 ноября 2013, 09:53
«Пришелец» с острова Тайвань
Первый тайваньский автопроизводитель Luxgen, созданный всего пять лет назад, начал свою мировую экспансию с Китая и для своего дальнейшего продвижения выбрал Россию. Первой моделью, стартовавшей на российском рынке, стал крупноразмерный внедорожник Luxgen7 SUV, производство которого развёрнуто на заводе «Дервейс». Локальная сборка позволила Luxgen предложить автомобиль с премиальными опциями по цене массовых моделей. В будущем году компания привезёт в Россию седан С-класса, а затем – новый кроссовер.