Luxgen показал новый электрический кроссовер

Тайваньский автопроизводитель Luxgen, который не смог в свое время закрепиться в России, выводит на домашний рынок новую модель. Это электрический кроссовер, созданный совместно с HonHai, крупнейшим в мире производителем электроники (включая Apple) и поставщиком микрочипов. Предполагалось, что новинка будет продаваться в Тайване под названием Foxtron Model C, но выбор пал на марку Luxgen – в итоге для серийного электрокара подтвердили имя Luxgen n7.

Как пишет портал Motor.ru, пока «товарный» кроссовер показали на нескольких тизерных изображениях – от концепта, представленного в прошлом году, электрокар отличается слегка доработанной оптикой и стандартными дверными ручками вместо выдвижных.

Прототип был оснащен двухмоторной установкой на 408 л.с., а на одном заряде мог проезжать до 700 км. Технические характеристики серийной модели пока не обнародованы – известно лишь, что электрокар будет поддерживать быструю зарядку. Пополнить запас энергии до 80% можно будет за полчаса.

Фото: Luxgen