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11 марта 2022, 08:02
Концерн Stellantis временно приостановил поставки автомобилей в Россию, а также экспорт LCV российского производства из-за нарушений логистических цепочек. Между тем, в компании ежедневно отслеживают ситуацию и пытаются найти наилучшие решения для возобновления поставок. Завод «ПСМА Рус» работает в штатном режиме.
24 февраля 2022, 10:32
Автоконцерн Stellantis допускает перенос производства из России в случае негативных последствий из-за санкций в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР. Об этом изданию The Wall Street Journal заявил глава Stellantis Карлос Таварес, отметив, что геополитические риски влияют на то, как компания будет принимать решения на перспективу.
31 января 2022, 12:57
Автоконцерн Stellantis готовит бюджетную модель для российского рынка, производство которой планируется наладить на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Об этом в интервью порталу Drom.ru сообщил управляющий директор брендов Citroen, Peugeot и Opel в России Алексей Володин.
26 января 2022, 14:34
Год назад произошло слияние компаний Fiat Chrysler Automobiles и Groupe PSA. Таким образом, сразу 14 брендов объединились под крышей концерна Stellantis. Об итогах работы концерна за год и планах на будущее в интервью агентству «АВТОСТАТ» рассказал управляющий директор марок Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.
26 января 2022, 09:16
Концерн Stellantis по итогам 2021 года реализовал в России 18526 автомобилей (бренды: Peugeot, Citroen, Opel, Jeep, Fiat Professional), что на 65% выше показателя годичной давности. В результате доля всех марок концерна на российском авторынке составила 1,1% против 0,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.
25 января 2022, 13:24
Калужский завод «ПСМА Рус», который в декабре 2021 года собрал первые коммерческие фургоны Peugeot Expert, Opel Vivaro и Citroen Jumpy для экспортных поставок, в начале февраля отправит в Европу первую партию коммерческих автомобилей российского производства.
24 ноября 2021, 12:54
Автоконцерн Stellantis готовится вернуть марку Lancia на большой европейский рынок, но при этом не ставит перед ней слишком амбициозных целей.
9 июля 2021, 11:48
8 июля в рамках конференции Stellantis EV Day 2021 компания Stellantis N.V. представила свою стратегию по переходу на использование электрических силовых установок. Как сообщает пресс-служба компании, уже к 2026 году Stellantis планирует достичь показателя общих затрат на владение электромобилем, эквивалентных затратам на владение автомобилем с ДВС.
8 июля 2021, 08:04
Концерн Stellantis объявил об инвестировании 100 млн фунтов стерлингов в модернизацию завода Vauxhall в Элсмир-Порт (Великобритания). Уже к концу 2022 года, благодаря этим инвестициям со стороны британского правительства, завод станет выпускать исключительно электрические модификации коммерческих и легковых автомобилей.
28 апреля 2021, 09:12
В 1 квартале 2021 года в мировом рейтинге легковых автомобилей, с учетом продаж, агрегированных по группам производителей, Toyota по-прежнему занимает первое место с долей рынка 12,6%. Stellantis демонстрирует лучшую динамику (рост на 10,5%), а Ford Group - единственная, кто показал падение (-0,4%).
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