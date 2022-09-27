DS Automobiles представил обновленный кроссовер DS 3

Автомобильный бренд DS Automobiles, входящий в состав корпорации Stellantis, представил обновленный кроссовер DS 3. Продажи новинки в Европе начнутся до конца 2022 года. Во Франции цены на обновленный DS 3 будут начинаться с отметки 30,1 тыс. евро (около 1,7 млн рублей по текущему курсу).

Как пишет «Газета.Ru», автомобиль получил видоизмененную решетку радиатора, новую светодиодную оптику и 17- или 18-дюймовые диски. В салоне появилась информационно-развлекательная система DS IRIS с 10,3-дюймовым сенсорным дисплеем, беспроводным подключением смартфонов и функцией распознавания голосовых команд на 40 языках. Кроме того, установлена 7-дюймовая цифровая приборная панель и проекционный дисплей. В зависимости от версии, сиденья могут быть обиты кожей, тканью или алькантарой.

Обновленный DS 3 будет предлагаться в Европе с 1,2-литровым бензиновым двигателем PureTech 100 с 6-ступенчатой механической коробкой передач, 1,2-литровым бензиновым Puretech 130 и 1,5-литровым дизельным BlueHDi с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Кроме того, доступна модификация с электрическим двигателем мощностью 154 л.с. Запас хода этой модели составляет 402 км.

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Фото: Stellantis