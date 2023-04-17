Ram показал серийный электрический пикап 1500 REV

Концерн Stellantis представил серийный электрический пикап бренда Ram – модель 1500 REV. Прием заказов на новинку уже открыт, но поставки автомобилей клиентам начнутся только в 2024 году.
Как пишет газета «Коммерсант», модель Ram 1500 REV создана на базе уже продающегося пикапа Ram 1500 с двигателем внутреннего сгорания. Визуально новинка отличается только измененным дизайном передней и задней частей кузова, а также переработанной оптикой и колесами с аэродинамическим дизайном дисков.
Кузов Ram 1500 REV и его салон выполнены в стиле показанного в январе 2023 года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе концепт-кара Ram 1500 Revolution BEV Concept. Особенностью интерьера модели стал интегрированный в переднюю панель со стороны переднего пассажира дополнительный экран.
Ram 1500 REV имеет рамную конструкцию, 800-вольтовую электросистему, поддерживающую зарядные станции мощностью до 350 кВт, два электромотора суммарной мощностью 665 л.с., обеспечивающие полный привод, а также батарею 168 кВт-ч с запасом хода до 800 км. Доступен опциональный более емкий аккумулятор 229 кВт-ч, а позднее появится самая дальнобойная версия 1500 REV XR.
В оборудование электропикапа войдут пневмоподвеска, адаптивный круиз-контроль, система автопарковки, возможность подключения внешних электропотребителей, система выбора режимов движения, акустика Klipsch с 23-ю динамиками и другие опции.
Фото: Ram