Stellantis объявил об изменениях в руководстве

В рамках выполнения стратегического плана Dare Forward 2030, компания Stellantis объявила о структурных изменениях в руководстве, вступающих в силу с 1 июня 2022 года.

Как сообщает пресс-служба автопроизволителя, Максим Пика назначен директором по закупкам и цепочке поставок. На этом посту он сменит Мишель Вен, которая будет заниматься личными проектами. Максим Пика на протяжении всей своей международной карьеры занимался вопросами производства, регионального развития и развития бренда, и этот опыт должен способствовать созданию доверительных отношений с поставщиками и повышению краткосрочных и среднесрочных показателей Stellantis в этой стратегической области, направленной на снижение стоимости электромобилей на 40%, а также на реализацию устойчивой стратегии поиска поставщиков, которая будет надежной и не зависящей от внешних причин.

Уве Хохгешуртц назначен главным операционным директором в Европе, он сменит на этом посту Максима Пика. Уве Хохгешуртц – высококвалифицированный и успешный руководитель в области продаж и маркетинга, готовый к решению таких важных задач, определяющих развитие компании, как электрификация, онлайн-продажи и цифровой маркетинг. Он проработал в нескольких странах и имеет более чем 30-летний опыт деятельности в автомобильной промышленности, особенно в сфере международных продаж.

Флориан Хюттль придет на смену Уве Хохгешуртцу и присоединится к команде топ-менеджеров Stellantis в качестве генерального директора Opel и Vauxhall. Он пришел в Stellantis в марте 2021 года и сегодня занимает в компании Opel должность руководителя отдела продаж и маркетинга в Европе. До этого он успешно работал в автомобильной сфере на различных должностях в разных странах, включая Великобританию, Германию и Россию. Он будет руководить всемирным коммерческим развитием единственного немецкого бренда в портфеле Stellantis и его переходом в электрическую эру.

Элисон Джонс, в настоящее время отвечающая за рынок Великобритании, будет переведена на должность старшего вице-президента по вопросам экономики замкнутого цикла и будет подчиняться Филиппу де Ровира, директору по дочерним подразделениям. Экономика замкнутого цикла является одним из основных столпов стратегии Dare Forward 2030, цель которой заключается в достижении дохода в размере 2 млрд евро в 2030 году благодаря увеличению в 4 раза доходов от продления срока службы и в 10 раз доходов от вторичной переработки. Это назначение отражает большое внимание, которое Stellantis уделяет вопросам защиты окружающей среды, и является свидетельством желания альянса создать устойчивый и прибыльный бизнес.

Пол Уиллкокс, в настоящее время возглавляющий компанию Vauxhall в Великобритании, заменит Элисон Джонс, что сделает более простой организационную структуру компании в Великобритании.

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Фото: Stellantis