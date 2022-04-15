Lancia выпустит три новых электрокара

Марка Lancia, входящая в состав концерна Stellantis, утвердила десятилетний план развития. Он, в частности, предусматривает выпуск трех новых электрокаров, пишет портал Motor.ru.

На сегодняшний день в портфолио Lancia есть всего одна модель – Ypsilon. В своем нынешнем виде хэтчбек выпускается с 2011 года, и уже давно просится на покой. Ypsilon следующего поколения дебютирует в 2024-м, причем в гибридной и электрической версиях. Следом, в 2026 году, появится первый кроссовер Lancia – тоже электрический. Для него воскресят имя Aurelia, под которым в 1950-х выпускали седаны, купе и родстеры. Наконец, в 2028-м в строй вернется культовая Delta, и одновременно компания прекратит продажи автомобилей с ДВС.

В дизайне «Лянчи» будут следовать глобальным трендам с оглядкой на неустаревающие вещи. Например, сохранится традиционная форма решетки радиатора в виде чаши, но ее осовременят с помощью «светящихся элементов». Также Lancia собирается массово использовать вторсырье – и по этому показателю превзойти все бренды Stellantis. По плану 50% поверхностей, к которым можно прикоснуться, будут сделаны из переработанного сырья или дружественных экологии материалов.

Для управления бортовыми функциями в машинах появится виртуальный интерфейс S.A.L.A. (Sound Air Light Augmented). Судя по всему, речь идет о дополненной реальности. И тот же опыт взаимодействия перенесут в дилерские центры. За десять лет их станет на сотню больше. Шоу-румы откроются в 60 крупнейших городах Европы, однако до половины продаж к тому времени будет происходить онлайн.

В структуре Stellantis марка отвечает за премиальный сегмент и придерживается стратегии «Мерседеса». Пока в ней выделен только один пункт – рост рентабельности через оптимизацию каналов продаж, пересмотр объемов производства и ценообразования. Считается, что такой подход позволит бренду наконец-то стать прибыльным и поможет выйти на международные рынки.

Во сколько обходится содержание бензинового легкового автомобиля – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Lancia