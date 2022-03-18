Хэтчбеку Fiat Panda продлили жизнь до 2026 года

Концерн Stellantis намерен продлить производство модели Fiat Panda в Италии как минимум до 2026 года. Это один из «долгожителей» марки – хэтчбек производится уже четыре десятилетия и не теряет популярности. В настоящее время сборка малолитражки налажена на мощностях завода Fiat на юге Италии, где ее будут выпускать еще минимум четыре года, пишет портал Motor.ru.

Напомним, Fiat Panda актуального поколения продается с 2011 года, а в 2020-м модель пережила плановое обновление. На европейском рынке хэтчбек представлен с 1,2-литровым атмосферным мотором с отдачей 69 л.с. (работает на бензине либо сжиженном пропан-бутане), с «мягкогибридной» установкой на базе трехцилиндрового «атмосферника» 1.0 и 12-вольтового стартер-генератора, а также с 800-кубовой 80-сильной «турбодвойкой». Привод – передний либо полный.

Panda остается одним из лидеров по продажам среди автомобилей A-класса на европейском рынке благодаря доступной цене и действующим в ряде стран специальным программам: например, за 2021 год европейцы купили более 131,7 тыс. таких машин. В родной Италии Panda и вовсе удерживает статус бестселлера рынка.

В России Panda не представлена, и планов по ее поставкам в страну у Stellantis нет. В настоящее время Fiat продает на нашем рынке исключительно коммерческие автомобили – Doblo и Ducato.

Во сколько обходится содержание автомобилей Fiat (и других марок) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Fiat