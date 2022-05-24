Lancia планирует выпустить три новых модели до 2028 года

Итальянская компания Lancia, которая наряду с DS и Alfa Romeo относится к премиальным маркам альянса Stellantis, раскрыла свою стратегию на ближайшие 10 лет, предполагающую, в том числе отказ от ДВС.

Как пишет портал Automotive News Europe, в настоящее время бренд Lancia занимается выпуском исключительно модели Ypsilon, которая, правда, доступна только на авторынке Италии. Но компания строит амбициозные планы по охвату всей Европы, для чего в 2024 году Lancia выпустит новое поколение модели, предлагающее лишь гибридные и полностью электрические силовые установки. Однако связка ДВС и электромотора просуществует не дольше 2028 года, после чего Lancia намерена выпускать только «электрички», уже не предлагая никаких альтернатив.

Чуть раньше, в 2026 году, линейке Lancia должна появиться еще одна новинка – крупный флагманский кроссовер Aurelia, который станет для марки первой моделью сегмента SUV. На 2028 год планируется возрождение хэтчбека Lancia Delta, который вырастет до 4,4 метра в длину и получит «мускулистый» дизайн кузова.

Напомним, ранее стало известно, что Stellantis инвестирует в десятилетний план по возвращению Lancia на экспортные рынки после многих лет пренебрежения в группе FCA. Новые модели будут черпать вдохновение из богатого наследия итальянского бренда, переосмысливая культовые элементы «современным способом». Ответственным за дизайн всех трех моделей Lancia будет Жан-Пьер Плуэ, который недавно был назначен директором Lancia Design в Torino Centro Stile.

Автомобили различных марок еще можно найти в России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: Lancia