Opel представил обновленный логотип

Немецкая компания Opel представила обновленный логотип, который в 2024 году получат все модели бренда.

Как пишет портал Autonews.ru, фирменная молния в логотипе сохранилась, однако теперь она разделена по центру и выполнена в более минималистичной редакции. «Логотип не только символизирует нашу приверженность инновациям, но и выражает наше стремление стать полностью электрическим брендом в Европе к 2028 году», – отметил генеральный директор Opel Флориан Хюттль.

Новый логотип станет центральным элементом в фирменной стилистике Opel Compass. Начиная с 2024 года немецкий автопроизводитель постепенно внедрит обновленную эмблему на все свои модели.

До этого компания меняла логотип в 2020 году. Тогда в Opel решили отказаться от трехмерной эмблемы, изменили дизайн молнии и фирменный шрифт.

На данный момент модельный ряд Opel состоит из компакта Rocks, хэтчбека Corsa, семейств Astra и Insingnia, кроссоверов Mokko и Crossland, минивэнов Combo и Zafira, а также коммерческих моделей Vivaro и Movano.

Напомним, в мае компания Opel представила обновленный компактный хэтчбек Corsa шестого поколения, чьи продажи стартуют на европейском рынке в четвертом квартале 2023 года. Теперь Opel Corsa оснащается новой передней панелью Vizor и матричными фарами Intelli-Lux LED с 14 светодиодными элементами, которые не ослепляют проезжающих навстречу водителей. Задняя часть и салон остались прежними. В интерьере изменен только рычаг переключения передач и установлен другой трехспицевый мультируль. Кроме того, появилась 10-дюймовая мультимедийная система, работающая на процессоре Snapdragon.

Впервые в истории модели Opel предложит Corsa с гибридными силовыми установками. В их основе 1,2-литровый турбомотор мощностью 100 или 136 л.с., вместе с которым будет работать 48-вольтовый стартер-генератор. Электрическая версия хэтчбека поменяла название с Corsa-e на Corsa Electric. Теперь базовая версия Corsa Electric с 136-сильным электромотором будет оснащаться более емкой батареей, благодаря чему запас хода вырастет до 357 км на одной зарядке по методике WLTP. Появилась и более производительная комплектация, в которой двигатель выдает уже 156 л.с., а на одной зарядке электрокар сможет преодолевать до 402 км.

Фото: Opel