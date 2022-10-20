Пикап Ram 2500 получил внедорожную версию Rebel

Концерн Fiat Chrysler Automobile представил внедорожную версию пикапа Ram 2500 – исполнение Rebel.

Как пишет газета «Коммерсант», новая модификация отличается особым оформлением передней части кузова, заводской лебедкой, внедорожными покрышками, усиленной защитой днища, усиленной подвеской и блокировкой заднего дифференциала.

Версия Rebel доступна с 416-сильным 6,4-литровым бензиновым V8 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и 375-сильным 6,7-литровым турбодизелем с 6-ступенчатым «автоматом».

Также отмечается, что автомобиль получил полный привод.

Какие модели могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Ram