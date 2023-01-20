Ram представил прототип электрического пикапа

Салон имеет четыре раздельных кресла с интегрированными ремнями безопасности и трансформирующуюся заднюю стенку кабины, которую можно либо сложить для перевозки крупногабаритных грузов, либо разложить в два дополнительных места для пассажиров. В передней части автомобиля предусмотрен закрытый грузовой отсек и трансформируемая открытая платформа сзади.

Как пишет газета « Коммерсант », концепт-кар Ram 1500 Revolution BEV Concept получил новый фирменный дизайн, особенностью которого стали элементы «песочные часы» и светящиеся логотипы на кузове. Модель имеет двухрядную кабину, лишенную центральной стойки, и открывающиеся навстречу друг другу двери.

Концерн Stellantis представил прототип электрического пикапа, который выйдет на рынок под брендом Ram в 2024 году.

Электромобиль получил панорамную электрохромную крышу с четырьмя раздельными сегментами, проекционный дисплей с дополненной реальностью, два 14,2-дюймовых экрана – один из них можно снять и использовать вне салон, а также есть австроенный проектор, который может выступать в роли кинопроектора.

Ram 1500 Revolution BEV Concept построен на платформе STLA Frame, включающей в себя раму, 800-вольтовую электросистему, поддерживающую зарядные станции мощностью до 350 кВт, два электромотора, обеспечивающие полный привод, а также батарею с запасом хода до 800 км.

В оборудование электропикапа войдут автопилот с функцией Shadow Mode, который позволяет машине двигаться за идущим по дороге владельцем, предусмотрены пневмоподвеска и полноуправляемое шасси. Детальная информация о характеристиках новинки не раскрывается.

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Фото: Stellantis