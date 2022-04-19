Stellantis приостанавливает производство в Калуге

Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Как говорится в заявлении автопроизводителя, Stellantis предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников.

Напомним, основным производственным активом группы Stellantis в России является завод «ПСМА Рус» в Калужской области, чьи мощности рассчитаны на выпуск 125 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в предприятие, выпускающее автомобили по полному циклу, составили 550 млн евро. Stellantis владеет 70% калужского завода стоимостью 470 млн евро, оставшиеся 30% принадлежат Mitsubishi. На сегодняшний день «ПСМА Рус» выпускает легковые седаны С-класса Peugeot 408 и Citroen С4 Седан, кроссоверы Mitsubishi Outlander и Pajero Sport, а также грузовые фургоны, микроавтобусы и компактвэны под брендами Peugeot, Citroen и Opel.

Между тем, производство автомобилей Mitsubishi на заводе «ПСМА Рус» в Калуге было приостановлено еще на прошлой неделе в связи с перебоями в цепочке поставок и логистическими трудностями.

О том, что происходит на других сборочных предприятиях в России, можно прочитать здесь.

Фото: Stellantis