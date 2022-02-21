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Мало кто из бывших социалистических стран демонстрировал настолько динамичный рост продаж новой техники и поднимался на ведущие строчки в европейском рейтинге так быстро, как авторынок Украины. Украинская площадка стала настолько привлекательной для крупнейших мировых брендов, что сразу несколько из них в кратчайшие сроки запустили проекты по сборке собственной техники на местных предприятиях. Однако столь же быстро протекал и обратный процесс, когда кризис достиг страны. В последнее время продажи автомобилей вновь стали расти и авторынок Украины по итогам января-июля 2011 года продемонстрировал рост в 38% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подготовило несколько отчетов по авторынку, содержащих информацию об основных предприятиях автопрома Украины, о различных сегментах рынка – легковых автомобилях, легких коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов. Мы продолжаем собирать статистические данные по автомобильному парку и продажам автомобилей на рынке Украины.
21 февраля 2022, 13:12
В первый месяц нынешнего года жители Украины купили 5,4 тыс. новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине», это на 9% меньше, чем в январе 2021-го.
18 января 2022, 16:10
В минувшем году на Украине было куплено 1,9 тыс. новых легковых автомобилей LADA. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это в 2,7 раза больше, чем в 2020 году. По объему купленных машин российская марка входит в ТОП-20 украинского рынка, занимая там 17-ю позицию. При этом ее доля на местном рынке составляет 1,8%.
18 января 2022, 10:31
За весь 2021 год украинцы приобрели почти 107 тыс. новых легковых автомобилей. Как отметили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине», это на 21% больше, чем в 2020 году.
13 декабря 2021, 15:05
В последний осенний месяц жители Украины приобрели 9 тыс. новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 16% выше результата ноября 2020-го. Кроме этого, на украинском авторынке сменился лидер среди марок – им стала Kia.
15 ноября 2021, 15:22
Объем покупок новых легковых автомобилей украинцами в октябре нынешнего года составил 8,2 тыс. экземпляров. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине», это на 7% меньше, чем в октябре 2020-го.
12 октября 2021, 10:14
С января по сентябрь 2021 года жители Украины приобрели 1,4 тыс. новых легковых автомобилей LADA. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это почти в 4 раза больше, чем за 9 месяцев прошлого года.
11 октября 2021, 16:08
В первый месяц осени жители Украины купили порядка 10 тыс. новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине», это на 23% больше, чем в сентябре 2020 года.
14 сентября 2021, 11:47
В последний месяц лета жители Украины приобрели 8,8 тыс. новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине», это на 28% выше результата августа 2020-го.
18 августа 2021, 14:48
Объем украинского рынка новых легковых автомобилей в июле 2021 года составил почти 10,2 тыс. экземпляров, что на 11% выше результата годичной давности. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине» отмечают, что рост все еще связан с низкой базой прошлого периода, возникшей вследствие пандемии.
16 июля 2021, 15:29
За 6 месяцев 2021 года жители Украины стали обладателями почти 50 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 32% больше, чем в 1 полугодии прошлого года. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине».
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