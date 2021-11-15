Авторынок Украины в октябре 2021 года снизился на 7%

Объем покупок новых легковых автомобилей украинцами в октябре нынешнего года составил 8,2 тыс. экземпляров. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине», это на 7% меньше, чем в октябре 2020-го.

Первое место сохранила за собой японская Toyota с объемом рынка в 1260 экземпляров (-6%). Французский бренд Renault - на втором месте с результатом 940 единиц (-40%). На третьей позиции в рейтинге находится корейская Kia (670 шт.; -19%). В ТОП-5 также попали Chery и Mitsubishi, их продажи выросли в 2,5 и 4 раза (до 480 и 450 шт. соответственно). На долю перечисленных марок в октябре пришлось 47% от общего объема.

Самым популярным автомобилем Украины в прошлом месяце остался кроссовер Kia Sportage, который местные жители приобрели в количестве 460 экземляров. На втором по популярности месте оказался Renault Duster с результатом в 350 единиц, на третье опустился Toyota RAV4 (310 шт.). Кроме них, в ТОП-5 модельного рейтинга также попали Renault Sandero (250 шт.) и Chery Tiggo 4 (240 шт.).

По итогам 10 месяцев украинский рынок пока демонстрирует рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За январь - октябрь здесь было куплено порядка 87 тыс. новых легковых автомобилей, что на 23% больше, чем год назад. Более подробная информация об этом содержится здесь.

Фото: toyota.ua