В 2021 году жители Украины купили почти 2 тысячи автомобилей LADA

В минувшем году на Украине было куплено 1,9 тыс. новых легковых автомобилей LADA. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это в 2,7 раза больше, чем в 2020 году.

По объему купленных машин российская марка входит в ТОП-20 украинского рынка, занимая там 17-ю позицию. При этом ее доля на местном рынке составляет 1,8%.

Отдельно стоит отметить, что LADA демонстрирует лучший рыночный рост среди брендов первой двадцатки. Причинами этого во многом служат низкая сравнительная база и запуск производства российских автомобилей на мощностях Запорожского автозавода (в сентябре 2020-го), что позволяет продавать на Украине машины локальной сборки.

25% купленных украинцами «лад» приходится на седан Granta. Далее в структуре местных продаж LADA следуют внедорожник Niva (доля – 20%), седан Vesta (19%) и универсал Vesta SW Cross (19%). Оставшиеся 17% поделили между собой модели Largus и XRAY.

Более подробная информация о состоянии украинского авторынка содержится в обзоре «Рынок транспортных средств в Украине», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: lada.ua