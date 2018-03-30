Автомобильный рынок Украины в 1 квартале 2022 года

Украинский авторынок страдает как от экономического, так и от политического кризиса, упав почти в десять раз от своего рекордного уровня (более 600 тысяч шт.), достигнутого более десяти лет назад. Минимальный результат здесь был зарегистрирован в 2016 году, когда украинцы за год приобрели всего 65 516 автомобилей. Далее авторынок страны начал подавать признаки восстановления: так, в 2017 году было реализовано уже 82 729 единиц. Но уже в 2018 году объемы продаж автомобилей снова упали (-2,4%) до уровня 80 742 шт.

2019 год продемонстрировал рост до 88 253 шт. (+9,3%), а в 2020 году, несмотря на влияние глобальной пандемии - упал незначительно (-3,2%) до 85 450 шт.

2021 год начался для украинского авторынка вполне позитивно: в 1 квартале продано 21 096 экземпляров (+4%). Во 2 квартале продажи выросли до 27 284 единиц (+61,8%). Хороший рост эксперты объясняют низкими объёмами реализации во 2 квартале 2020 года. Однако тенденция к росту продлилась и во второй половине года. В 3 квартале продажи автомобилей выросли до 27 719 шт. (+20,8%), а в 4 квартале реализовано 27 145 шт. (+7,1%). В целом за 2021 год в стране продано 103 244 автомобиля, что на 20,8% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи машин упали на 46,9% и составили 11 194 шт. При более детальном рассмотрении результатов, можно отметить, что в феврале рынок урал всего на 16%, а в марте - на 93,9%, в первый весенний месяц в стране куплено всего 546 автомобилей.

Новый лидер марочного рейтинга - Renault - продемонстрировал снижение продаж с начала года на 41,9% при сохранении доли рынка в 14,8%. Прежний лидер Toyota показал падение на 54,2%. Chery стала единственной маркой в группе лидеров, которая вышла "в плюс".

По материалам focus2move

Фото: wikiwand.com