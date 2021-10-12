Продажи автомобилей LADA на Украине увеличились в 4 раза

С января по сентябрь 2021 года жители Украины приобрели 1,4 тыс. новых легковых автомобилей LADA. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это почти в 4 раза больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

По объему купленных украинцами автомобилей российская марка входит в ТОП-20 местного рынка, а ее доля там составляет 1,8%. При этом год назад данный показатель был втрое меньше (0,6%).

Также стоит отметить, что LADA демонстрирует лучший рыночный рост среди брендов первой двадцатки. Причинами этого во многом служат низкая сравнительная база и запуск производства автомобилей LADA на мощностях Запорожского автозавода (в сентябре 2020-го), что позволяет продавать машины локальной сборки.

35% реализуемых автомобилей российской марки на Украине приходится на семейство Vesta, которое представлено здесь стандартными седанами, а также универсалами SW Cross. 27% в общем объеме занимает седан LADA Granta, доля семейства Niva составляет 22%, а оставшиеся 16% поделили между собой LADA Largus и XRAY.

Более подробная информация о состоянии украинского авторынка содержится в обзоре «Рынок транспортных средств в Украине», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: lada.ua