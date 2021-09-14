Украинский авторынок показывает рост на 28%

В последний месяц лета жители Украины приобрели 8,8 тыс. новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине», это на 28% выше результата августа 2020-го.

Звание лидера украинского авторынка сохраняет Toyota – в конце лета продукция японского бренда разошлась тиражом в 1280 экземпляров, что на 20% больше, чем в августе прошлого года. французская марка Renault занимает вторую позицию в рейтинге с результатом в 1240 купленных машин (-3%). На третьем месте, уже с заметным отставанием от лидеров, находится корейская Kia (820 шт.; рост в 5,3 раза). В ТОП-5 украинского авторынка среди брендов по итогам августа 2021 года также попали Nissan (450 шт.) и Skoda (420 шт.), показывающие сопоставимый рыночный рост (на 56% и 58% соответственно).

Несмотря на преимущество Toyota, самым популярным автомобилем Украины в прошлом месяце стала модель Kia: кроссовер Sportage приобрели 590 местных жителей. Renault Duster по результатам августа оказался вторым (450 шт.), Toyota RAV4 – третьим (430 шт.). Далее в рейтинге следуют Renault Sandero (380 шт.) и Mitsubishi Outlander (240 шт.).

По итогам 8 месяцев нынешнего года украинский рынок демонстрирует такой же рост, как и в августе. Так, в соседней стране за этот период было куплено 68,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Все эти (и другие) автомобили можно найти и на российском рынке – в салонах проверенных дилеров.

Фото: Kia