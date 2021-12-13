В ноябре 2021 года Kia стала самой популярной маркой на авторынке Украины

В последний осенний месяц жители Украины приобрели 9 тыс. новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 16% выше результата ноября 2020-го. Кроме этого, на украинском авторынке сменился лидер среди марок – им стала Kia.

Так, по данным агентства, в конце осени продукция корейского бренда разошлась тиражом в 1250 экземпляров, что в 2,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года. Прежний лидер – японская Toyota – на этот раз заняла вторую позицию с результатом в 990 купленных машин (-14%). На третьем месте, с небольшим отставанием, находится французский бренд Renault (900 шт.; -31%). В ТОП-5 украинского авторынка среди марок по итогам ноября 2021 года также попали китайская Chery (610 шт.; рост в 3,7 раза) и японская Mitsubishi (490 шт.; +95%).

Самым популярным автомобилем Украины в прошлом месяце тоже стал представитель Kia: кроссовер Sportage приобрели 1150 местных жителей. Renault Duster по результатам ноября оказался вторым (340 шт.), Toyota RAV4 – третьим (310 шт.). Далее в рейтинге следуют Nissan X-Trail (300 шт.) и Chery Tiggo 4 (250 шт.).

По итогам 11 месяцев нынешнего года украинский рынок тоже находится «в плюсе». Так, в соседней стране за этот период было куплено около 96 тыс. новых легковых автомобилей, что на 23% больше, чем за январь – ноябрь 2020 года. Более подробная информация содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Украине», подготовленном агентством «АВТОСТАТ».

Эти (и другие) автомобили можно найти и в России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: Kia