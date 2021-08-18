В июле авторынок Украины вырос на 11%

Объем украинского рынка новых легковых автомобилей в июле 2021 года составил почти 10,2 тыс. экземпляров, что на 11% выше результата годичной давности. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине» отмечают, что рост все еще связан с низкой базой прошлого периода, возникшей вследствие пандемии коронавируса.

В марочной структуре рынка в лидеры вышла японская Toyota, на которую пришлось около 16% от всех купленных новых автомобилей в Украине. В количественном выражении это соответствует 1586 экземплярам, что на 29% больше, чем в июле 2020 года. Следом идет французский Renault с результатом в 1399 автомобилей (-9%), а замыкает тройку лидеров корейская KIA (815 шт.), продажи которой выросли на 87%. В ТОП-5 марок украинского авторынка по итогам июля 2021 года также попали Skoda (621 шт.; +40%) и Hyundai (469 шт.; -1%).

Что касается модельных предпочтений украинцев, то в прошлом месяце на первое место по объемам покупок вышел Toyota RAV4 с результатом 667 экземпляров. На втором месте находится KIA Sportage (605 шт.). Далее следуют Renault Duster (496 шт.), Renault Sandero (344 шт.) и Mitsubishi Outlander (311 шт.).

Всего же за 7 месяцев 2021 года жители Украины приобрели 60,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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