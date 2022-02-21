Авторынок Украины в январе 2022 года снизился на 9%

В первый месяц нынешнего года жители Украины купили 5,4 тыс. новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине», это на 9% меньше, чем в январе 2021-го.

Первое место в марочном рейтинге заняла французская Renault, оттеснив лидера 2021 года – японскую Toyota – на вторую позицию. Объем рынка Renault в январе составил 900 экземпляров (+11%). Автомобилей Toyota было куплено 610 единиц (-38%). На третьей позиции в рейтинге находится китайская Chery (360 шт.; +136%). В ТОП-5 также попали корейский Hyundai (310 шт.) и французский Peugeot (280 шт.), показатели которых выросли на 10% и 11% соответственно. На долю перечисленных марок в январе пришлось 46% от общего объема.

Самым популярным автомобилем Украины в прошлом месяце стал Renault Duster, причем с большим отрывом от конкурентов. Этот кроссовер местные жители приобрели в количестве 510 экземпляров. Вторую и третью строчки, с результатом по 150 машин, поделили две модели Toyota – кроссовер RAV4 и внедорожник Land Cruiser Prado. Кроме них, в ТОП-5 модельного рейтинга также попали кроссоверы Chery Tiggo 2 и Hyundai Tucson, показатели которых тоже совпали (по 140 шт.).

Более подробная информация об украинском авторынке содержится здесь.