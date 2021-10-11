Украинский авторынок в сентябре показал рост на 23%

В первый месяц осени жители Украины купили порядка 10 тыс. новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине», это на 23% больше, чем в сентябре 2020 года.

В марочном рейтинге здесь уверенно лидирует японская Toyota, объем продаж которой в прошлом месяце составил 1570 экземпляров (+14%). Ее доля на сентябрьском рынке Украины составила 16% - то есть, практически каждый шестой продаваемый в стране новый автомобиль принадлежал этой марке. Французский бренд Renault - на втором месте с результатом 1260 штук (+19%). Третью позицию в рейтинге занимает корейская Kia (1000 шт.), нарастившая свои продажи в 2,1 раза. В ТОП-5 также попали Volkswagen и Nissan, но их успехи уже гораздо скромнее (490 и 450 шт. соответственно).

Несмотря на численное марочное преимущество Toyota, самым популярным автомобилем Украины в прошлом месяце стала корейская модель Kia Sportage, которую украинцы приобрели в количестве 770 штук. На втором по популярности месте оказался Toyota RAV4 с результатом 530 единиц, на третьем - Renault Duster (430 шт.). Кроме них, в ТОП-5 модельного рейтинга также попали Renault Sandero (360 шт.) и Toyota Land Cruiser Prado (280 шт.).

По итогам 9 месяцев украинский рынок демонстрирует рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За январь - сентябрь в соседней стране было куплено около 79 тыс. новых легковых автомобилей, что на 27% больше, чем год назад. Более подробно об этом - здесь.