Украинский авторынок в 2021 году вырос на 21%

За весь 2021 год украинцы приобрели почти 107 тыс. новых легковых автомобилей. Как отметили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине», это на 21% больше, чем в 2020 году.

Первое место в марочном рейтинге авторынка Украины заняла японская Toyota с результатом в 15,5 тыс. экземпляров (+17%). Французский бренд Renault по итогам года расположился на второй строчке марочного рейтинга (14,2 тыс. шт.; -4%). На третьей позиции находится корейская Kia (9,1 тыс. шт.; +50%). В пятерку лидеров здесь также попали Skoda и Nissan, показатели которых в 2021 году выросли на 24% и 23% соответственно (до 6,1 тыс. и 4,9 тыс. шт.). Как отмечают эксперты, на долю перечисленных марок пришлось 47% от общего объема украинского рынка.

Самым популярным автомобилем Украины по итогам прошедшего года стал кроссовер Kia Sportage, купленный в количестве 7,1 тыс. экземпляров. Напомним, что в 2020 году он был лишь на третьей позиции рейтинга. А вот прежний лидер – Toyota RAV4 (6,1 тыс. шт.) – теперь опустился на одну строчку вниз. На третьем месте – Renault Duster (5,4 тыс. шт.), который по сравнению с 2020 годом тоже ушел на одну позицию вниз. Проще говоря, тройка лидеров осталась прежней, только все они поменялись местами. В ТОП-5 модельного рейтинга также попали Renault Sandero (3,3 тыс. шт.) и Toyota Land Cruiser (2,6 тыс. шт.).

По итогам декабря украинский рынок тоже демонстрирует рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Так, в последний месяц года в соседней стране было куплено около 11 тыс. новых легковых автомобилей – на 8% больше, чем в декабре 2020-го. Подробнее об этом можно узнать здесь.



Фото: toyota.lviv.ua