Кадровые изменения на автомобильном рынке в январе – сентябре 2018 года



ЯНВАРЬ

Джулиан Дженкинс, ранее исполнявший обязанности руководителя подразделения планирования продаж Rolls-Royce Motor Cars, в январе был назначен региональным директором компании и стал ответственным за рынки Западной и Южной Европы, Великобритании, России и Центральной Азии.

Новым президентом ООО «Тойота Мотор» назначен г-н Сюдзи Суга, присоединившейся к японской компании в 1989 году и, таким образом, обладающий 30-летним опытом работы в сфере планирования и продаж Toyota Motor Corporation.

Дирекцию по маркетингу АВТОВАЗа возглавил Фабьен Гульми, перешедший из Группы Renault. «Г-н Гульми реализовал множество успешных проектов в разных странах. Сегодня LADA ставит перед собой амбициозные цели, для достижения которых опыт Фабьена будет востребован в полной мере », - такими словами исполнительный вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Ян Птачек отметил вступление Фабьена Гульми в новую должность.



ФЕВРАЛЬ

Директором автомобильного завода «КАМАЗ» назначен Николай Удельнов, ранее занимавший должность заместителя директора по спецтехнике того же подразделения. Бывший директор автомобильного завода Николай Светличный, проработавший на этом посту 5 лет, вышел на пенсию.

6 февраля стало известно, что Елена Фролова, вице-президент по операционному антикризисному управлению АВТОВАЗа «покинула компанию по личным мотивам». 9 февраля она была назначена заместителем генерального директора по финансам и экономике ПАО «Соллерс».



МАРТ

Генеральным директором BMW Group Россия назначен Штефан Тойхерт. С сентября 2016 года и до 1 марта 2018 года он был президентом подразделения BMW Group в Таиланде.

Генеральным директором компании FCA Rus назначен Лука Патриньяни, имеющий более чем 20-летний опыт работы в автомобильном бизнесе.



АПРЕЛЬ

27 апреля 2018 года Александр Мойнов оставил пост управляющего директора компании и покинул KIA Motors Rus на основании личного решения. Александр начал свою работу в компании в январе 2016 года.

Совет директоров АВТОВАЗа утвердил кандидатуру нового исполнительного вице-президента по финансам ПАО «АВТОВАЗ» – 2 апреля 2018 года им стал Алексей Бобров.

Генеральным директором «Сузуки Мотор Рус», официального импортера продукции Suzuki на территории РФ, назначен Юта Такахаси.

Герберт Диcс заменил Маттиаса Мюллера на посту генерального директора Volkswagen Group.

Руководство американского автоконцерна General Motors объявило о смене президента марки Cadillac – место Йохана де Найссена занял Стив Карлайл, до сих пор возглавлявший канадское подразделение GM.

После 25 лет работы ГК «РОЛЬФ» покинула Татьяна Луковецкая, с 1 февраля 2017 года занимавшая должность председателя совета директоров. Новым местом работы г-жи Луковецкой стал краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО».



МАЙ

Сергей Петров возглавил совет директоров «Рольфа», руководство которым оставил ещё в 2006 году.

Управляющим директором нового российского бренда Aurus стал Хильгерт Франц Герхард.



ИЮНЬ

Ив Каракатзанис вступил в должность президента АВТОВАЗа. На этом посту он сменил Николя Мора, который продолжил работу на позиции старшего вице-президента Groupe Renault и руководителя региона Евразия.

Новым главой марки Harley-Davidson в России и СНГ назначен Николай Попков, занимавший должность менеджера по развитию дилерской сети.

Китайский холдинг Geely покинул Жан-Марк Галес, с 2014 года руководивший «Лотусом». Его место занял Фэнь Циньфэнь, вице-президент и технический директор подразделения Geely Auto. По официальной версии, Жан-Марк Галес ушел по собственному желанию.

Президент компании Subaru Ясуюки Йоcинага оставил свой пост из-за скандала с фальсификацией данных о расходе топлива.

Генеральным директором «Хавейл Мотор Рус», официального дистрибьютора автомобилей Haval в России, с 25 июня 2018 года назначен Чэн Сяогуан.

Руководство Daimler назначила нового главу марки Smart - ей стала Катрин Абт, которая входит в совет правления концерна c 1999 года и ранее отвечала за продажи марки Mercedes-Benz.



ИЮЛЬ

Исполнительным вице-президентом Группы PSA в регионе Евразия назначен Янник Безард.

Генеральным директором АО «ГЛОНАСС», оператора государственной автоматизированной информационной системы реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» назначен Игорь Милашевский.

Руководителем отдела продаж автобусов марок MAN и Neoplan назначен Павел Селев, который до этого занимал должность коммерческого директора грузового подразделения компании MAN в России. Подробнее о предстоящих задачах он рассказал в интервью.

Управляющим директором марок Peugeot, Citroen и DS в России назначен Алексей Володин. В новой должности в Группе PSA он руководит продажами марок Peugeot, Citroen и DS в России, определяет маркетинговую политику, курирует развитие дилерской сети и вывод на российский рынок премиального бренда DS.



АВГУСТ

Должность генерального директора компании «Хендэ Мотор СНГ» с 8 августа 2018 года занимает г-н Хван Ки Ён.



Акционеры «Группы ГАЗ» на внеочередном собрании сменили 5 из 9 членов совета директоров компании. Так, по решению акционеров совет покинули финансовый директор «Русских машин» Марина Басова, директор по правовым вопросам «Русских машин» Александр Горлов, вице-президент по коммуникациям Елена Матвеева, руководитель проектов высшей категории ГК «Ростех» Максим Нагайцев и бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

На их места были избраны начальник управления международного и внутреннего контроля «Базового элемента» Илья Важенин, директор по связям с государственными органами, работе с естественными монополиями и обеспечению мер по защите ресурсов ОК «Русал» Вадим Гераскин, руководитель направления по обучению и развитию «Базового элемента» Анна Козлова, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и директор департамента региональной социальной политики «Базового элемента» Ирина Пустограева.

Таким образом, свои места в совете сохранили гендиректор корпорации «Русские машины» Манфред Айбек, председатель совета директоров корпорации «Русские машины» Зигфрид Вольф, член совета директоров корпорации «Русские машины» Петер Кооб и президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

Александр Мигаль, который в июле покинул пост управляющего директора марок Peugeot, Citroen и DS в России, в августе занял аналогичную должность в компании KIA Motors Rus.



СЕНТЯБРЬ

Новым президентом и главным исполнительным директором компании «ММС Рус» с 1 сентября 2018 года станет г-н Осаму Иваба, который уже работал в России в 2009 – 2014 годах на должности директора департамента планирования продаж и развития бизнеса компании.

Возглавляющая на протяжении последних 8 лет бренд Smart Аннетт Винклер покидает свой пост 30 сентября 2018 года, по решению руководства автоконцерна Daimler. Кто станет ее преемником, компания сообщит позже, а сама Винклер станет членом наблюдательного совета Mercedes-Benz South Africa.