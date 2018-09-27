Кадровые изменения на автомобильном рынке в январе – сентябре 2018 года

С начала года в кадровом составе ряда компаний произошли изменения, связанные со множеством причин. Подробнее о них можно узнать в материале ниже – в нём мы собрали все знаковые кадровые перестановки топ-менеджеров автомобильного рынка.
|Джулиан Дженкинс, ранее исполнявший обязанности руководителя подразделения планирования продаж Rolls-Royce Motor Cars, в январе был назначен региональным директором компании и стал ответственным за рынки Западной и Южной Европы, Великобритании, России и Центральной Азии.
|Новым президентом ООО «Тойота Мотор» назначен г-н Сюдзи Суга, присоединившейся к японской компании в 1989 году и, таким образом, обладающий 30-летним опытом работы в сфере планирования и продаж Toyota Motor Corporation.
|Дирекцию по маркетингу АВТОВАЗа возглавил Фабьен Гульми, перешедший из Группы Renault. «Г-н Гульми реализовал множество успешных проектов в разных странах. Сегодня LADA ставит перед собой амбициозные цели, для достижения которых опыт Фабьена будет востребован в полной мере », - такими словами исполнительный вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Ян Птачек отметил вступление Фабьена Гульми в новую должность.
|Директором автомобильного завода «КАМАЗ» назначен Николай Удельнов, ранее занимавший должность заместителя директора по спецтехнике того же подразделения. Бывший директор автомобильного завода Николай Светличный, проработавший на этом посту 5 лет, вышел на пенсию.
|6 февраля стало известно, что Елена Фролова, вице-президент по операционному антикризисному управлению АВТОВАЗа «покинула компанию по личным мотивам». 9 февраля она была назначена заместителем генерального директора по финансам и экономике ПАО «Соллерс».
|Генеральным директором BMW Group Россия назначен Штефан Тойхерт. С сентября 2016 года и до 1 марта 2018 года он был президентом подразделения BMW Group в Таиланде.
|Генеральным директором компании FCA Rus назначен Лука Патриньяни, имеющий более чем 20-летний опыт работы в автомобильном бизнесе.
|27 апреля 2018 года Александр Мойнов оставил пост управляющего директора компании и покинул KIA Motors Rus на основании личного решения. Александр начал свою работу в компании в январе 2016 года.
|Совет директоров АВТОВАЗа утвердил кандидатуру нового исполнительного вице-президента по финансам ПАО «АВТОВАЗ» – 2 апреля 2018 года им стал Алексей Бобров.
|Генеральным директором «Сузуки Мотор Рус», официального импортера продукции Suzuki на территории РФ, назначен Юта Такахаси.
|Герберт Диcс заменил Маттиаса Мюллера на посту генерального директора Volkswagen Group.
|Руководство американского автоконцерна General Motors объявило о смене президента марки Cadillac – место Йохана де Найссена занял Стив Карлайл, до сих пор возглавлявший канадское подразделение GM.
|После 25 лет работы ГК «РОЛЬФ» покинула Татьяна Луковецкая, с 1 февраля 2017 года занимавшая должность председателя совета директоров. Новым местом работы г-жи Луковецкой стал краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО».
|Сергей Петров возглавил совет директоров «Рольфа», руководство которым оставил ещё в 2006 году.
|Управляющим директором нового российского бренда Aurus стал Хильгерт Франц Герхард.
|Ив Каракатзанис вступил в должность президента АВТОВАЗа. На этом посту он сменил Николя Мора, который продолжил работу на позиции старшего вице-президента Groupe Renault и руководителя региона Евразия.
|Новым главой марки Harley-Davidson в России и СНГ назначен Николай Попков, занимавший должность менеджера по развитию дилерской сети.
|Китайский холдинг Geely покинул Жан-Марк Галес, с 2014 года руководивший «Лотусом». Его место занял Фэнь Циньфэнь, вице-президент и технический директор подразделения Geely Auto. По официальной версии, Жан-Марк Галес ушел по собственному желанию.
|Президент компании Subaru Ясуюки Йоcинага оставил свой пост из-за скандала с фальсификацией данных о расходе топлива.
|Генеральным директором «Хавейл Мотор Рус», официального дистрибьютора автомобилей Haval в России, с 25 июня 2018 года назначен Чэн Сяогуан.
|Руководство Daimler назначила нового главу марки Smart - ей стала Катрин Абт, которая входит в совет правления концерна c 1999 года и ранее отвечала за продажи марки Mercedes-Benz.
|Исполнительным вице-президентом Группы PSA в регионе Евразия назначен Янник Безард.
|Генеральным директором АО «ГЛОНАСС», оператора государственной автоматизированной информационной системы реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» назначен Игорь Милашевский.
|Руководителем отдела продаж автобусов марок MAN и Neoplan назначен Павел Селев, который до этого занимал должность коммерческого директора грузового подразделения компании MAN в России. Подробнее о предстоящих задачах он рассказал в интервью.
|Управляющим директором марок Peugeot, Citroen и DS в России назначен Алексей Володин. В новой должности в Группе PSA он руководит продажами марок Peugeot, Citroen и DS в России, определяет маркетинговую политику, курирует развитие дилерской сети и вывод на российский рынок премиального бренда DS.
|Должность генерального директора компании «Хендэ Мотор СНГ» с 8 августа 2018 года занимает г-н Хван Ки Ён.
|Александр Мигаль, который в июле покинул пост управляющего директора марок Peugeot, Citroen и DS в России, в августе занял аналогичную должность в компании KIA Motors Rus.
|Новым президентом и главным исполнительным директором компании «ММС Рус» с 1 сентября 2018 года станет г-н Осаму Иваба, который уже работал в России в 2009 – 2014 годах на должности директора департамента планирования продаж и развития бизнеса компании.
|Возглавляющая на протяжении последних 8 лет бренд Smart Аннетт Винклер покидает свой пост 30 сентября 2018 года, по решению руководства автоконцерна Daimler. Кто станет ее преемником, компания сообщит позже, а сама Винклер станет членом наблюдательного совета Mercedes-Benz South Africa.
|Игорь Комаров, с 2009 по 2013 год занимавший должность президента АВТОВАЗа, получил новое назначение. Он занял пост полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.