 АВТОСТАТ | В российском офисе Hyundai назначен новый гендиректор

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 28 дней

подробнее

Горячая новость

Во второй половине июля 17 компаний изменили цены на автомобили
  • 1.08.18 - 17:01

    Во второй половине июля 17 компаний изменили цены на автомобили
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Управление маркетингом дилерской сети с CoMagic
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 02 августа

    Бестселлеры рынка Латинской Америки в первом полугодии 2018 года

    Третий год список лидеров возглавляет Chevrolet Onix.

Вся аналитика

Инфографика

Цены на бензин в России и в других странах мира
  • 31.07.18

    Цены на бензин в России и в других странах мира
Все публикации

Видео

Панельная дискуссия на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы»
  • 05.04.17

    Панельная дискуссия на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы»
Все видео

01.08.18 Прочитали 565 раз

В российском офисе Hyundai назначен новый гендиректор

proxy.imgsmail.ru

Должность генерального директора компании «Хендэ Мотор СНГ» с 8 августа 2018 года займет г-н Хван Ки Ён. На новой позиции он сфокусируется на укреплении позиции бренда Hyundai на российском рынке, запуске новых продуктов, а также на качественном росте дилерской сети, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Господин Хван Ки Ён окончил факультет машиностроения университета Инха, республика Корея. В 1992 году началась его карьера в Hyundai Motor. В его послужном списке, в том числе, опыт руководства в области послепродажного обслуживания и международного бизнес-аудита. В 2011 году был назначен руководителем отдела поддержки продаж североамериканского рынка в штаб-квартире Hyundai Motor Company. С 2014 года занимал должность CEO в Hyundai Motor UK.

С момента своего основания «Хендэ Мотор СНГ» увеличила продажи с 80 тысяч до 160 тыс. автомобилей в год. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года российские дилеры Hyundai реализовали 87035 автомобилей – это на 23,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлерами марки стали седан Solaris (33857 шт., +3,4%) и кроссовер Creta (33224 шт., +37,6%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: кадровые назначения hyundai

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Hyundai в июле увеличила продажи в России на 20%

вчера, 17:45

Все новости

Статьи на тему

Сколько автомобилей было выставлено на продажу в июне? («АВТОСТАТ»)

17 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

На каких автомобилях ездят россияне разных возрастных категорий?

27 июля 2018

Вся инфографика