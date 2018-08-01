В российском офисе Hyundai назначен новый гендиректор

Должность генерального директора компании «Хендэ Мотор СНГ» с 8 августа 2018 года займет г-н Хван Ки Ён. На новой позиции он сфокусируется на укреплении позиции бренда Hyundai на российском рынке, запуске новых продуктов, а также на качественном росте дилерской сети, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Господин Хван Ки Ён окончил факультет машиностроения университета Инха, республика Корея. В 1992 году началась его карьера в Hyundai Motor. В его послужном списке, в том числе, опыт руководства в области послепродажного обслуживания и международного бизнес-аудита. В 2011 году был назначен руководителем отдела поддержки продаж североамериканского рынка в штаб-квартире Hyundai Motor Company. С 2014 года занимал должность CEO в Hyundai Motor UK.

С момента своего основания «Хендэ Мотор СНГ» увеличила продажи с 80 тысяч до 160 тыс. автомобилей в год. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года российские дилеры Hyundai реализовали 87035 автомобилей – это на 23,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлерами марки стали седан Solaris (33857 шт., +3,4%) и кроссовер Creta (33224 шт., +37,6%).