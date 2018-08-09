 АВТОСТАТ | В «Группе ГАЗ» избран новый состав совета директоров

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В «Группе ГАЗ» избран новый состав совета директоров

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Акционеры "Группы ГАЗ" на внеочередном собрании сменили 5 из 9 членов совета директоров компании, говорится в сообщении компании.

Так, по решению акционеров совет покинули финансовый директор "Русских машин" Марина Басова, директор по правовым вопросам "Русских машин" Александр Горлов, вице-президент по коммуникациям "Группы ГАЗ" Елена Матвеева, руководитель проектов высшей категории ГК "Ростех" Максим Нагайцев и бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, сообщает агентство "Прайм".

На их места были избраны начальник управления международного и внутреннего контроля "Базового элемента" Илья Важенин, директор по связям с государственными органами, работе с естественными монополиями и обеспечению мер по защите ресурсов ОК "Русал" Вадим Гераскин, руководитель направления по обучению и развитию "Базового элемента" Анна Козлова, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и директор департамента региональной социальной политики "Базового элемента" Ирина Пустограева.

Таким образом, свои места в совете сохранили гендиректор корпорации "Русские машины" Манфред Айбек, председатель совета директоров корпорации "Русские машины" Зигфрид Вольф, член совета директоров корпорации "Русские машины" Петер Кооб и президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.

Акционеры на внеочередном собрании также утвердили в новой редакции устав компании и положение о совете директоров.

, источник: www.autostat.ru

Теги: кадровые назначения gaz

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