Российский офис KIA возглавил Александр Мигаль

Александр Мигаль, который в июле покинул пост управляющего директора марок Peugeot, Citroen и DS в России, занял аналогичную должность в компании KIA Motors Rus, сообщает пресс-служба корейского автопроизводителя. Напомним, пост управляющего директора KIA Motors Rus оставался вакантным после ухода Александра Мойнова.

Отмечается, что на этой позиции г-н Мигаль будет отвечать за такие направления бизнеса KIA в России как продажи, послепродажное обслуживание, логистика, развитие модельного ряда, а также маркетинговая стратегия. 20-летний опыт работы Александра Мигаля в автомобильном бизнесе должен способствовать укреплению статуса KIA как одного из лидеров российского рынка.

Александр Мигаль в 1994 году окончил Российский Университет Дружбы Народов по направлению «Прикладная математика», а в 1999 году получил степень магистра по специальности «Финансы и кредит» в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.

Свою карьеру в автомобильной индустрии Мигаль начал в 1998 году в российском представительстве концерна General Motors в должности менеджера по дистрибуции. Затем занимался вопросами прогнозирования и анализа продаж брендов Opel, Chevrolet и SAAB в странах Центральной и Восточной Европы, работая в подразделениях General Motors в этих регионах.

В течение своей карьеры в GM Александр Мигаль занимал руководящие позиции, в том числе должности директора по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию GM Uzbekistan, директора по маркетингу и поддержке продаж GM DAT CIS, управляющего директора Chevrolet в России. С 2015 по 2018 год являлся управляющим директором «Пежо Ситроен Рус», отвечая за операции брендов Peugeot, Citroen и DS Automobiles в России.

Как отмечает новый управляющий директор KIA Motors Rus, бренд KIA является одним из наиболее сильных и успешных на российском автомобильном рынке. «В компании KIA Motors Rus не привыкли останавливаться на достигнутом. Мы будем наращивать и расширять присутствие на российском рынке. Для этого у нас есть все необходимое – команда профессионалов, потрясающие продукты и качественные услуги. Я рад возможности стать частью команды KIA», - сообщил Александр Мигаль.

Того же мнения придерживается и президент KIA Motors Rus Чжон Вон Чжон: «Я рад приветствовать Александра Мигаля в KIA Motors Rus, его богатый опыт в автомобильной индустрии в целом, и на российском рынке в частности – поможет укрепить позиции KIA Motors Rus и создаст основу для дальнейшего прогресса нашей компании».

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2018 года российские дилеры KIA реализовали 129 722 автомобиля, что на 28% выше результата годичной давности. По объемам продаж корейская марка является лидером среди иностранных производителей в нашей стране и занимает второе место в общем зачете.