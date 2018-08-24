 АВТОСТАТ | В российском офисе Mitsubishi назначен новый руководитель

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В российском офисе Mitsubishi назначен новый руководитель

Osamu Iwaba

Новым президентом и главным исполнительным директором компании «ММС Рус» с 1 сентября 2018 года станет г-н Осаму Иваба, который уже работал в России в 2009-2014 гг. на должности директора департамента планирования продаж и развития бизнеса. Он имеет значительный опыт работы на международных рынках включая такие рынки как Германия и Индонезия, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Г-н Наоя Накамура, текущий президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» окончил свой 2-летний срок руководства компанией и получил новое назначение на пост президента официального дистрибьютора Mitsubishi Motors в Индонезии (MMKSI).

За время работы г-на Наоя Накамура во главе «ММС Рус» рыночная доля бренда Mitsubishi Motors в России выросла c 1,1% до 2,4%. План продаж в текущем году предусматривает увеличение с 40 тысяч до 45 тыс. автомобилей. В первую очередь это стало возможно благодаря опережающим темпам роста продаж – в 2018 году компания «ММС Рус» показала самый большой рост среди брендов в ТОП-20 российского авторынка. Кроме этого, в 2017 году стартовала локальная сборка обновленного PajeroSport с дизельным двигателем, введена 5-летняя гарантия для этой модели, снижена стоимость на регулярное техническое обслуживание как для новых автомобилей, так и для автомобилей в постгарантийном периоде.

, источник: www.autostat.ru

Теги: кадровые назначения mitsubishi

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