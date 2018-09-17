Павел Селев, руководитель отдела продаж автобусов MAN и Neoplan («Автостат»)

В период создания единого коммерческого департамента в российском офисе MAN, руководителем отдела продаж автобусов марок MAN и Neoplan, был назначен Павел Селев, занимавший ранее должность коммерческого директора грузового подразделения компании MAN в России. Одной из главных задач нового отдела стало сохранение и развитие лидирующих позиций концерна MAN в туристическом сегменте пассажирских перевозок. О том, как планируется решить поставленные задачи, а также о перспективах автобусного туризма и городских электробусов, в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» рассказал Павел Селев.

- По итогам продаж за первое полугодие 2018 компания MAN занимает 5-ю строчку в рейтинге грузовиков на российском рынке и входит в тройку лучших иностранных марок. Результат – 2 238 проданных экземпляров – почти в полтора раза меньше, чем у лидера среди иностранных марок. Как планируете сокращать разрыв? Есть какая-то программа развития?

- Компания MAN на рынке России давно, и наши партнеры знают, что мы стараемся не допускать в нашей работе резких скачков и падений. Мы достаточно стабильны и планомерно работаем над усилением и стабилизацией своей позиции на рынке в России, мы хотим, чтобы наши клиенты и партнеры были уверены в нас и нашей устойчивости в любые времена.

Мы не стоим на месте и постоянно развиваем и совершенствуем свой бизнес. Все это, как мы видим, позволяет компании MAN оставаться в тройке лидеров российского рынка в сегменте новых грузовиков европейских марок и первыми в туристическом сегменте автобусов среди B7.

Думаю, по доле рынка мы сможем достигнуть/максимально приблизиться к 20% по результатам продаж 2018 года и удержим лидирующие позиции в автобусном секторе. Это наша главная цель и мы идем к ней.

- Насколько в России развит автобусный туризм?

- Конечно, говорить о высоком уровне развития автобусного премиального туризма в России пока не приходится. Но мы наблюдаем, что год от года спрос на туристические автобусы растет. А значит, развивается и сам рынок: внутренний и внешний турпоток в Москву, Санкт-Петербург и другие города России. Мы видим, как российское правительство стимулирует туризм, одной частью из которого является автобусное направление. Россия с каждым годом становится все более туристической страной, и, думаю, после прошедшего Чемпионата мира по футболу, мы увидим еще больший рост туристического потока. И это означает, что спрос на комфортабельные автобусы будет.

Сегодня основные приоритеты наших туристических лайнеров – это экскурсии для туристов по городу и пригородным зонам, которые организуют крупные туристические фирмы, а также более далекие «чартерные» рейсы в Европу.

- Как вы считаете, автобусный туризм со временем вытеснит автомобильный? Каковы в целом перспективы развития этого вида туризма в России?

- Автомобильный и автобусный туризм – два совершенно разных вида отдыха. Проще говоря, это совершенно разная целевая аудитория и «романтика» поездки. Как правило, автобусный туризм предполагает наличие профессионального гида, новые знакомства, независимость от руля и спланированный график поездки. И в нашей стране действительно много людей, которым нравятся такие поездки – спланированные и комфортабельные. Можно сказать, поездки «под ключ».

Что же касается автомобильного туризма, разумеется, его тоже можно идеально спланировать, купить экскурсию на месте и познакомиться с новыми людьми. Но, как мне кажется, по большей части – это отдых, который выбирают как раз за иную сторону поездки – более свободную и независимую, более динамичную и где-то даже рискованную.

Поэтому, думаю, автобусный туризм не вытеснит автомобильный. Мы увидим рост популярности автобусных поездок, как это, например, наблюдают наши коллеги в Европе. Но любители самостоятельных поездок никуда не исчезнут. Два вида путешествий будут сосуществовать рядом друг с другом, конкурируя лишь за «входные билеты в музей».

- Расскажите немного о «начинке» ваших автобусов, в частности, о сервисах для пассажиров.

- MAN Truck and Bus постоянно совершенствует свои автобусы, как внешне, так и внутри. С апреля 2015 года наша техника обрела много новшеств. Взять, к примеру, презентованный в прошлом году на COMTRANS 2017 в Москве MAN Lion’s Coach. Как и всегда, инженеры компании MAN делали ставку на 7 основных составляющих: безопасность, комфорт, экономичность, экологичность, современность, эффективность и инновационность.

Разумеется, одним из важнейших факторов для нас является комфорт пассажиров во время поездок. Вся линейка автобусной техники MAN имеет панорамное остекление, за счет которого пассажир ощущает в разы больше дневного света, что, безусловно, способствует комфортабельности поездки – это первое, на что обращают внимание пассажиры.

Особое внимание мы уделяем и оформлению сидений, которые к тому же удовлетворяют всем необходимым требованиям эргономики. Подголовники всех сидений регулируются под индивидуальные потребности пассажиров, а достаточно большое пространство для ног делает поездку комфортной даже для самых высоких пассажиров.

Дополнительно автобусы оснащаются кухней, санузлом, подъемником для людей с ограниченными возможностями, 19-дюймовыми экранами и другими оснащением, способствующим комфорту пассажиров, в зависимости от потребностей клиентов.

- Где производятся автобусы Neoplan? Планируется ли локализация производства в России?

- Автобусы Neoplan производятся на заводе в Анкаре (Турция). Также у нас есть завод в Санкт-Петербурге, на котором организована сборка грузовых автомобилей серии MAN TGS и TGX. Наличие локального производства в России, стратегическом для нас рынке, очень важно, чтобы работать в России долгосрочно и успешно.

Пока мы не имеем проекта по сборке автобусов. Сейчас фокус на реализацию комплексных продуктов, которые мы импортируем, а также сотрудничество с нашими российскими стратегическими партнерами.

- Вы производите автобусы не только для туризма, но и для города. Расскажите о них подробнее: каково их соотношение в общем объеме продаж? Что более востребовано сегодня на рынке?

- Мы специализируемся на продаже премиальных автобусов: туристических и междугородных. В основном, мы работаем с корпоративными клиентами, которые осуществляют междугородные перевозки, и с крупными транспортными компаниями, которые приобретают автобусы премиального класса для туристических маршрутов, а также поставляем автобусы для ведущих спортивных клубов.

Однако объем рынка для нас остается ограниченным, потому что сегодня мы не можем претендовать на поставки автобусов для городского сообщения, с точки зрения требований к госзакупкам. Пока мы не можем участвовать в государственных тендерах.

- В прошлом году компания Hyundai представила свой новый электробус, который на одной зарядке проезжает 290 км. Как обстоят дела с электробусами у вас? Есть ли такие версии эко-автобусов в производстве, или этот вопрос пока в стадии разработки?

- Электробусы – один из приоритетов нашей компании на стратегическом уровне. Я считаю, что будущее городских и пригородных перевозок за электротехникой. На международной выставке IAA 2018 компания MAN Truck & Bus представит линейку автобусов, работающих на электричестве и КПГ, а также новый гибридный модуль MAN EfficientHybrid.

В первую очередь, речь идет о прототипе полностью электрического 29-местного Lion's City E. Его просто узнать: в отличие от собратьев, у прототипа отсутствует надстройка для двигателя, а значит, появляются дополнительные места в задней части. Мощность силового агрегата прототипа составляет от 160 до 270 кВт.

- В начале этого года правительство Москвы заявило о намерении купить 300 электробусов для городских маршрутов, а с 2021 года планируется и вовсе отказаться от закупки обычных автобусов. Как вы считаете, электробус – это долгосрочный тренд в развитии городского транспорта в РФ? Насколько это перспективное направление в бизнесе? Будут ли такие эко-автобусы востребованы в других городах, помимо Москвы и Питера?

- Безусловно, будущее городских и пригородных перевозок принадлежит технике на электрической тяге. Мы с интересом наблюдаем за пилотными проектами российского и московского правительств по внедрения электроприводов для городских перевозок. Совершенно точно, электропривод – это долгосрочный тренд для перевозок на небольшие расстояния во всем мире. И мы видим в этом огромные перспективы, а значит, в ближайшем будущем мир увидит больше, чем прототип электробуса под брендами MAN и Neoplan.

Мы планируем в течение ближайших двух лет начать поставки первых электромобилей в Европе. Получив практический опыт европейских коллег, мы сможем провести анализ и понять, что мы можем сделать для развития производства и реализации электромобилей в России.

По нашим прогнозам, к 2020 – 2021 гг. мы запустим электротехнику в серийное производство.

Но все же сейчас эко-автобусы больше подходят для крупных городов, вроде Москвы и Санкт-Петербурга. Это обусловлено рядом причин: во-первых, плотностью движения, во-вторых, развитой инфраструктурой, и в-третьих, небольшими расстояниями пробега. Думаю, мы не увидим ничего необычного в процессе развития: сначала эко-автобусы покорят столицу, а уже затем мы увидим их в регионах.

- Каков средний срок службы ваших автобусов с учетом состояния российских дорог?

- На срок службы автобусов влияет множество факторов. От запасных частей и качества смазочных материалов до географии эксплуатации и манеры вождения водителя. Рынок автобусной техники с пробегом очень маленький. В основном клиенты покупают автобусы для эксплуатации на долгие годы. Наши сервисы в Подольске и Санкт-Петербурге еще встречают технику, которая была импортирована 15 – 20 лет назад, а на дорогах городов центральной части России встречаются городские автобусы с датой выпуска 1970 – 1978 гг., а это не менее 40 лет назад и, скажу вам с гордостью, техника в достаточно хорошем состоянии. Поэтому однозначно ответить на ваш вопрос достаточно трудно.

- Директор по продажам грузовых автомобилей и руководитель отдела продаж автобусов MAN и Neoplan – насколько существенны различия между этими двумя должностями? Многому пришлось доучиваться?

- Конечно же, в первую очередь пришлось подтянуть техническую часть! Я работаю в сфере коммерческого транспорта более 10 лет и достаточно хорошо знаю специфику этого бизнеса. Если бы меня попросили сформулировать четыре основополагающих принципа работы в комтрансе, я бы назвал четкость, эффективность, экономичность и заботу о клиенте. Это касается как грузового сегмента, так и автобусного. Поэтому, сходства в двух почти родственных сегментах, безусловно, есть.

Но, конечно, есть и отличия. Главные из них – это ценность и комфортабельность «груза». Какой бы спецификой не обладал клиент грузового сегмента, ценность человеческой жизни с ним несопоставима. Поэтому, конечно же, в автобусном сегменте главный приоритет – это безопасность. Безусловно, в грузовом сегменте мы тоже ставим перед собой задачу сделать поездку водителя максимально безопасной, однако, в пассажирском транспорте мы говорим о другом уровне ответственности.

Второе отличие – это комфорт не только водителя, но и пассажиров. В автобусах – это второй приоритет после безопасности.

В целом стоит отметить, что грузовые автомобили и автобусы — это инструмент ведения бизнеса. А это значит, что сходств больше, чем различий. Подвижной состав, независимо от сегмента, играет ключевую роль в транспортном бизнесе. Техника должна быть надежной, чтобы своевременно (точно вовремя) доставлять груз и пассажиров, экономичной за счет низкого расхода топлива, и, конечно, экологичной, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду.

В обоих сегментах ты должен выстраивать партнерские отношения со своими клиентами. Быть четким и надежным поставщиком услуг, на которого можно положиться, на которого можно рассчитывать в любой ситуации и бизнес-среде.

И в грузовиках и в автобусах важнейшей составляющей надежности техники MAN и фундаментом успешной работы любой транспортной компании является техническое и сервисное обслуживание. Полностью снять с клиента все задачи, связанные с поддержанием автопарка в полной технической готовности, и вывести бизнес клиента на новый уровень эффективности – наша задача как производителя и бизнес-партнера.