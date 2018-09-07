Экс-президент АВТОВАЗа назначен полпредом Владимира Путина в Приволжском ФО

Игорь Комаров, который с 2009 по 2013 год был президентом АВТОВАЗа, получил новое назначение. Сегодня, 7 сентября 2018 года, Владимир Путин назначил его своим полномочным представителем в Приволжском федеральном округе. Соответствующая информация опубликована на сайте Президента РФ.

Напомним, что предыдущим местом работы Игоря Комарова было Министерство науки и высшего образования РФ, где он работал в должности заместителя министра. А ранее, с октября 2013 года по май 2018-го, он трудился на руководящих постах в госкорпорации «Роскосмос», которую возглавлял с января 2015 года.

Как отмечают эксперты аналитического «АВТОСТАТ», в бытность работы Игоря Комарова на АВТОВАЗе отечественному автогиганту удалось преодолеть последствия кризиса, а также запустить в производство несколько новых моделей, в частности, LADA Granta и Largus.