Daimler сменит руководителя марки Smart

Руководство автоконцерна Daimler решило сменить руководителя бренда Smart. Возглавляющая на протяжении последних 8 лет Smart Аннетт Винклер покинет свой пост 30 сентября 2018 года, сообщила компания. Кто станет ее преемником, компания сообщит позже. Винклер с сентября 2019 года станет членом наблюдательного совета Mercedes-Benz South Africa, пишет газета "Ведомости".

Немка Винклер (ей сейчас 58 лет) проработала в Daimler 23 года. Смена исполнительного директора связана с новой стратегией развития компании, согласно которой после 2020 году Smart будет выпускать только электромобили. Smart всегда был сложной маркой для Daimler, с момента основания в 1998 году бренд так и не смог достичь значительных продаж. В 2017 году продажи Smart упали до 136 тыс. автомобилей, на 6,5% ниже по сравнению с 2016 годом. Низкие продажи, особенно в США, стали причиной изменения стратегии развития компании.

По оценке Bankhaus Metzler, концерн потерял суммарно на Smart около 4 млрд евро, в последние годы - 200 млн евро. Daimler не публикует финансовые результаты Smart, который является частью подразделения Mercedes-Benz Cars. Микролитражки Smart также важны для Daimler из-за компенсации ими высоких выбросов углекислого газа дорогими седанами, купе и внедорожниками - Mercedes-Benz S-Klasse, AMG GT и G-Klasse, - позволяя вписываться в установленные регуляторами рамки.

Совет директоров Daimler поблагодарил Винклер «за многолетнюю успешную работу». Гендиректор Дитер Цетше сказал, что менеджер «оказывала положительное и продолжительное влияние на Mercedes-Benz, и особенно на Smart» и «шаг за шагом превратила Smart в марку электрической мобильности».

Daimler собирается инвестировать в модернизацию завода Smart во французском Амбахе 500 млн евро. На этом предприятии в будущем также будет налажено производство электромобиля Mercedes-Benz EQA.