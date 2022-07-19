Кадровые изменения в автобизнесе за 2 квартал 2022 года

В нашей бизнес-визитнице в апреле – июне 2022 года произошло много изменений, поскольку из-за объявленных санкций некоторые бренды ушли с российского рынка. Но мы предлагаем пока не вычеркивать своих бывших партнеров и друзей из записных книжек: возьмем паузу. Поэтому сегодня, говоря о визитнице, мы что-то в ней меняем, кого-то вписываем, но никого не вычеркиваем. И продолжаем следить за ситуацией.



АПРЕЛЬ

Старшим вице-президентом по продажам BMW Group в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Восточной Европе, включая Россию, а также Африке и на Ближнем Востоке с 1 апреля 2022 года назначен Жан-Филипп Парен. В этой должности он сменил Хенрика фон Кюнхайма, который принял решение уйти в отставку после 37 лет работы в BMW Group.

Генеральным директором компании «Даймлер КАМАЗ Рус» с 29 апреля 2022 года назначена Оксана Карахова. На этом посту она сменила Андреаса Дойшле, который более 4 лет возглавлял совместное предприятие КАМАЗа и Daimler Truck AG.

МАЙ

Компания Aston Martin Lagonda назначила новым генеральным директором члена совета директоров Амедео Фелису, который раньше возглавлял компанию Ferrari. На новом посту он сменил главу Aston Martin Тобиаса Мерса.

Директором автомобильного завода «Москвич» (прежде – «Рено Россия») назначен Дмитрий Пронин. До этого на протяжении 10 лет он занимал руководящие позиции в транспортном комплексе Москвы и имеет опыт работы в автомобильной отрасли.

В Минпромторге России назначен новый заместитель министра. Альберт Каримов сменил на этом посту Александра Морозова, который курировал автопром с 2015 года. На новом месте работы Александр Морозов займется реализацией ключевых проектов по импортозамещению в машиностроении.

Президентом АВТОВАЗа назначен бывший министр транспорта РФ и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, который сменил на этом посту Николя Мора.

Исполнительным вице-президентом АВТОВАЗа по инжинирингу назначен Евгений Шмелев, сменивший на этом посту Сельчука Куру.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на безвозмездной основе занял пост председателя Совета директоров АВТОВАЗа. Соответствующее распоряжение подписано 28 мая.

ИЮНЬ

Главным исполнительным директором бренда Renault с 1 июня 2022 года назначен Фабрис Камболив. В новой должности Фабрис Камболив руководит деятельностью бренда и возглавляет управляющий комитет Renault.

Главный дизайнер марки LADA Жан-Филипп Салар покинул АВТОВАЗ. Он находился в этой должности с января 2021 года, сменив на этом посту Стива Маттина, проработавшего в России 10 лет и придумавшего современный стиль марки LADA.