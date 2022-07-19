Кадровые изменения в автобизнесе за 2 квартал 2022 года | АВТОСТАТ

Кадровые изменения в автобизнесе за 2 квартал 2022 года

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Кадровые изменения в автобизнесе за 2 квартал 2022 года

В нашей бизнес-визитнице в апреле – июне 2022 года произошло много изменений, поскольку из-за объявленных санкций некоторые бренды ушли с российского рынка. Но мы предлагаем пока не вычеркивать своих бывших партнеров и друзей из записных книжек: возьмем паузу. Поэтому сегодня, говоря о визитнице, мы что-то в ней меняем, кого-то вписываем, но никого не вычеркиваем. И продолжаем следить за ситуацией.

АПРЕЛЬ

 

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Старшим вице-президентом по продажам BMW Group в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Восточной Европе, включая Россию, а также Африке и на Ближнем Востоке с 1 апреля 2022 года назначен Жан-Филипп Парен. В этой должности он сменил Хенрика фон Кюнхайма, который принял решение уйти в отставку после 37 лет работы в BMW Group.

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Генеральным директором компании «Даймлер КАМАЗ Рус» с 29 апреля 2022 года назначена Оксана Карахова. На этом посту она сменила Андреаса Дойшле, который более 4 лет возглавлял совместное предприятие КАМАЗа и Daimler Truck AG.

МАЙ

 

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Компания Aston Martin Lagonda назначила новым генеральным директором члена совета директоров Амедео Фелису, который раньше возглавлял компанию Ferrari. На новом посту он сменил главу Aston Martin Тобиаса Мерса.

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Директором автомобильного завода «Москвич» (прежде – «Рено Россия») назначен Дмитрий Пронин. До этого на протяжении 10 лет он занимал руководящие позиции в транспортном комплексе Москвы и имеет опыт работы в автомобильной отрасли.

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В Минпромторге России назначен новый заместитель министра. Альберт Каримов сменил на этом посту Александра Морозова, который курировал автопром с 2015 года. На новом месте работы Александр Морозов займется реализацией ключевых проектов по импортозамещению в машиностроении.

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Президентом АВТОВАЗа назначен бывший министр транспорта РФ и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, который сменил на этом посту Николя Мора.

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Исполнительным вице-президентом АВТОВАЗа по инжинирингу назначен Евгений Шмелев, сменивший на этом посту Сельчука Куру.

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на безвозмездной основе занял пост председателя Совета директоров АВТОВАЗа. Соответствующее распоряжение подписано 28 мая.

ИЮНЬ

 

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Главным исполнительным директором бренда Renault с 1 июня 2022 года назначен Фабрис Камболив. В новой должности Фабрис Камболив руководит деятельностью бренда и возглавляет управляющий комитет Renault.

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Главный дизайнер марки LADA Жан-Филипп Салар покинул АВТОВАЗ. Он находился в этой должности с января 2021 года, сменив на этом посту Стива Маттина, проработавшего в России 10 лет и придумавшего современный стиль марки LADA.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: кадровые назначениякадровые перестановки

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