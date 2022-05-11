Назначен главный исполнительный директор бренда Renault

Главным исполнительным директором бренда Renault с 1 июня 2022 года назначен Фабрис Камболив. Он будет подчиняться генеральному директору Renault Group Луке де Мео, который остается генеральным директором бренда Renault, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В новой должности Фабрис Камболив будет руководить деятельностью бренда и возглавлять управляющий комитет Renault. В его основные обязанности будет входить разработка и управление среднесрочным планом Renault по всем функциям бизнеса, а также обеспечение вывода на рынок 14 новых автомобилей бренда до 2025 года.

Фабрису Камболиву 54 года, окончил бизнес-школу TBS Education в Тулузе, Франция. Он присоединился к Renault Group в 1992 году и в течение 20 лет занимал различные должности в продажах и маркетинге во Франции и за ее пределами: в Испании, Швейцарии, Германии и Румынии.

Международная карьера Фабриса Камболива была продолжена в 2011 году, когда он был назначен вице-президентом по продажам и маркетингу в России и регионе Евразия, а в 2015 году стал генеральным директором Renault do Brasil. В 2017 году вступил в должность старшего вице-президента, председателя региона Африка-Ближний Восток-Индия-Тихий океан. В 2021 году Фабрис Камболив был назначен старшим вице-президентом по продажам и операциям бренда Renault, отвечая за глобальное внедрение стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) и руководство трансформацией бизнес-модели бренда.

Как отметил генеральный директор Renault Group и бренда Renault Лука Де Мео, благодаря своим глубоким знаниям Группы Renault и обширному международному опыту Фабрис Камболив в новой должности сможет ускорить выполнение плана «Ренолюция» и обеспечить прибыльность, превратив Renault в полностью электрический бренд к 2030 году, а также в ключевого игрока в области новых источников энергии и цифровых технологий.

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Фото: Renault