Главный дизайнер марки LADA покинул АВТОВАЗ

В начале июня АВТОВАЗ покинули несколько высокопоставленных менеджеров-иностранцев. Это случилось после того, как компания Renault отказалась от своей доли в российской компании, а новым руководителем АВТОВАЗа стал Максим Соколов.

Как пишет портал Wroom.ru, среди них оказался вице-президент по дизайну Жан-Филипп Салар - по сути, главный дизайнер марки LADA. Французский специалист пришел в Тольятти в январе 2021 года, сменив на этом посту Стива Маттина, проработавшего в России десять лет и придумавшего современный стиль марки LADA.

Напомним, Жан-Филипп Салар, 1973 года рождения, присоединяется к команде АВТОВАЗа с должности директора по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе (офис в Бухаресте, Румыния), где отвечал за разработку дизайна всей линейки Dacia (Duster, новый Sandero, новый Logan, включая Arkana для России). В 2013 - 2015 годах г-н Салар возглавлял команду дизайнеров Renault Samsung Motors в Корее, в 2008 - 2013 годах работал в должности главного дизайнера студии, отвечающего за дизайн-центр Renault в Мумбаи (Индия).

В России Жан-Филипп Салар не успел реализовать ни одного проекта: последние премьеры «Лады», рестайлинги «Ларгуса» и «Весты», были созданы еще при Стиве Маттине. Кто будет новым главным дизайнером марки - пока неизвестно.

Как заявил ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, который возглавил совет директоров АВТОВАЗа, новые продукты LADA будут разрабатываться, в том числе на российских платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций, а также с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов - это принципиальное решение.

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Фото: АВТОВАЗ