Назначен директор автозавода «Москвич»

Директором автомобильного завода «Москвич» (прежде – «Рено Россия») назначен Дмитрий Пронин. До этого на протяжении 10 лет он занимал руководящие позиции в транспортном комплексе Москвы и имеет опыт работы в автомобильной отрасли, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Дмитрий Пронин (1972 г.р.) в 2006 году окончил Московскую академию экономики и права, в 2017 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В 1992 – 1994 годах работал коммерческим директором ТОО «Урал», в 1996 – 1997 годах – заместителем генерального директора ЗАО «Автокаролина». В 1997 – 2004 годах занимал различные должности в ЗАО «Нью-Йорк Моторс Москва». В 2004 – 2011 годах работал на позиции директора по корпоративным продажам в АГ «АВИЛОН», а с 2011 года являлся заместителем генерального директора компании.

В июле 2012-го назначен начальником управления организации и контроля легковых пассажирских таксомоторных перевозок в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, а в декабре того же года занял должность заместителя руководителя этого департамента.

Напомним, предприятие «Рено Россия» было передано Правительству Москвы, на нем до конца 2022 года планируется возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Основным технологическим партнером завода «Москвич» станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе будут выпускать электромобили.

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Фото: пресс-служба правительства Москвы