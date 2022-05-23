На АВТОВАЗе назначен новый президент

Президентом АВТОВАЗа назначен бывший министр транспорта РФ и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, который сменил на этом посту Николя Мора. Об этом агентству «ТАСС» сообщил сам Максим Соколов, по словам которого, согласно соответствующему решению совета директоров АВТОВАЗа, он вступит в должность с понедельника, 23 мая. Как отметил источник агентства в госструктурах, представление Максима Соколова коллективу АВТОВАЗа состоится на текущей неделе.

Максим Соколов (1968 г.р.) в 1991 году окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета. В 1991 - 1993 годах преподавал историю экономических учений и макроэкономику на экономическом факультете СПбГУ. С 2011 года является преподавателем, заведующим кафедрой Государственного и муниципального управления Высшей школы менеджмента СПбГУ.

В 1994 - 1999 годы Максим Соколов работал генеральным директором ЗАО «Росси», а с 1999-го по 2004 год был генеральным директором ООО «Корпорация С» в Санкт-Петербурге. В 2004 - 2009 годах занимал должность председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам администрации Санкт-Петербурга. На этом посту он привлек в город большой пул инвесторов, среди которых были автопроизводители Toyota, Nissan, Hyundai и General Motors. В 2009 году назначен директором департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ, являлся членом правительства Санкт-Петербурга, председателем комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. В 2012 - 2018 годы работал министром транспорта Российской Федерации.

В 2018 - 2020 годах Максим Соколов возглавлял «Группу ЛСР» в качестве генерального директора. С декабря 2019 года по 20 мая 2022 года занимал должность вице-губернатора Санкт‑Петербурга, отвечая за решение вопросов инвестиционной политики, транспорта и туризма, вопросов промышленной и научно-технической политики, развития предпринимательства и потребительского рынка.

Напомним, 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа переходят в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранит ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет.

Как отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, передача доли Группы Renault государству позволит обеспечить сохранение управляемости АВТОВАЗа и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Так, в рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на производственных площадках АВТОВАЗа. Кроме того, в соответствии с достигнутыми договоренностями, на предприятии в Тольятти будет выпускаться кроссовер Renault Duster под брендом LADA. По данным источников, перенос производства моделей Renault Arkana и Kaptur с московского завода в Тольятти признан экономически нецелесообразным. Также АВТОВАЗ будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

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Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба Президента РФ/ТАСС