BMW Group объявила о кадровых изменениях в топ-менеджменте

Старшим вице-президентом по продажам BMW Group в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Восточной Европе, включая Россию, а также Африке и на Ближнем Востоке с 1 апреля 2022 года назначен Жан-Филипп Парен. В этой должности он сменит Хенрика фон Кюнхайма, который принял решение уйти в отставку после 37 лет работы в BMW Group, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Карьера Жана-Филиппа Парена в BMW Group началась еще в 1997 году, когда он присоединился к отделу маркетинга BMW во Франции. В последующие годы Жан-Филипп Парен занимал ряд руководящих должностей, включая пост президента и главного исполнительного директора BMW Group в Бельгии, главы MINI Europe и старшего вице-президента по продажам в Европе.

Поставки автомобилей BMW Group в 2021 году увеличились на 8,4% до 2 млн 522 тыс. единиц, из которых 13% пришлись на электромобили (328,3 тыс. шт., +70,4%). Бренд BMW передал клиентам по всему миру 2 млн 214 тыс. автомобилей (+9,1%), а объем поставок MINI достиг 302,1 тыс. экземпляров (+3,3%). Стоит отметить, что BMW Motorrad установил исторический рекорд и суммарно поставил клиентам 194,3 тыс. мотоциклов и скутеров (+14,8%). Как отмечается, сложившаяся геополитическая ситуация оказывает влияние на производственную программу концерна, поэтому в настоящее время поставки автомобилей ожидаются на уровне прошлого года. Кроме того, ситуация с ограниченной доступностью полупроводниковых компонентов может сохраниться до второй половины 2022 года.

Фото: BMW