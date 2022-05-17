В Минпромторге России назначен новый заместитель министра | АВТОСТАТ

В Минпромторге России назначен новый заместитель министра

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Заместителем главы Минпромторга России назначен Альберт Каримов, сменивший на этом посту Александра Морозова, который курировал автопром с 2015 года. На новом месте работы Александр Морозов займется реализацией ключевых проектов по импортозамещению в машиностроении, сообщили агентству «РИА Новости» в Минпромторге РФ.

Альберт Каримов родился в 1976 году в Казани, в 1997 году окончил Казанский финансово-экономический институт (экономическая теория, экономист), в 2000 году – аспирантуру Казанского государственного финансово-экономического института, в 2009 году – Оксфордский университет, программа МВА (мастер делового администрирования). До нового назначения Альберт Каримов являлся заместителем премьер-министра Татарстана – министром промышленности и торговли республики.

Фото: Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствокадровые назначенияроссийский автопромгосподдержкакадровые перестановки

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