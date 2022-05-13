Новым гендиректором Aston Martin стал бывший глава Ferrari

Компания Aston Martin Lagonda назначила новым генеральным директором члена совета директоров Амедео Фелису, который раньше возглавлял компанию Ferrari. На новом посту он сменит нынешнего главу Aston Martin Тобиаса Мерса. Одновременно на пост главного технического директора Aston Martin назначен бывший инженер Ferrari Роберто Федели.

Как пишет газета «Коммерсант», 75-летний Амедео Фелиса, уроженец Милана, в 2008 – 2016 годах возглавлял Ferrari, а до этого отвечал за разработку новой продукции в Alfa Romeo. В 2021 году он вошел в совет директоров Aston Martin. Наряду с достижением стратегических и финансовых целей основными задачами для нового руководства станет перестройка технической команды Aston Martin, а также поиск и продвижение внутренних талантов.

По данным агентства Bloomberg, предыдущий генеральный директор Тобиас Мерс не справился с задачей расширения линейки популярного кроссовера DBX и спорткаров, а продажи суперкара Valkyrie стоимостью 3 млн долларов серьезно отставали от графика. В связи с этим аналитики Citigroup предупредили компанию, что из-за проблем с Valkyrie баланс компании может оказаться в «ненадежном положении». По итогам первого квартала текущего года убытки Aston Martin до вычета налогов составили 139,15 млн долларов. Годом ранее за аналогичный период убытки составили 52,7 млн долларов. Оптовые поставки автомобилей упали в квартале на 14%. В первом квартале удалось продать лишь 14 автомобилей Valkyrie, в то время как за весь год запланировано реализовать 90 таких автомобилей.

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Фото: autocar.co.uk