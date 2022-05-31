Денис Мантуров возглавил совет директоров АВТОВАЗа

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на безвозмездной основе займет пост председателя Совета директоров АВТОВАЗа. Соответствующее распоряжение 28 мая подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

«В ближайшее время АВТОВАЗу предстоит большая и сложная работа. Новые продукты будут разрабатываться, в том числе на российских платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций, а также с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов – это принципиальное решение. Реализация таких планов потребует стопроцентной отдачи со стороны менеджмента и коллектива компании. Минпромторг России и ведущий российский научно-исследовательский институт автомобилестроения «НАМИ» окажут всю необходимую поддержку предприятию», – заявил Денис Мантуров.

Напомним, 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа переходят в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранит ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на производственных площадках АВТОВАЗа. Кроме того, в соответствии с достигнутыми договоренностями, на предприятии в Тольятти будут выпускаться кроссовер Renault Duster и хэтчбек Sandero под брендом LADA. По данным источников, перенос производства моделей Renault Arkana и Kaptur с московского завода в Тольятти признан экономически нецелесообразным. Также АВТОВАЗ будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

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Фото: Минпромторг РФ